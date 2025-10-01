scorecardresearch
 

फैक्ट चेक: पुलिस कार्रवाई के डर से बरेली छोड़कर भाग रहे हैं मुस्लिम? असल कहानी ये है

बरेली बवाल से जोड़कर वायरल हो रहे रेलवे स्टेशन भीड़ वाले वीडियो की हकीकत सामने आई है. आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि यह अगस्त का है, जब ‘उर्स-ए-रजवी’ कार्यक्रम के दौरान लाखों लोग बरेली पहुंचे थे. हिंसा 26 सितंबर को हुई थी, जबकि यह वीडियो उससे पहले का है.

आजतक फैक्ट चेक

दावा
ये वीडियो बरेली का है जहां हिंसा के बाद शुरू हुई पुलिस कार्रवाई से डरकर मुस्लिम लोग शहर छोड़कर भाग रहे हैं.
सोशल मीडिया यूजर्स
सच्चाई
ये वीडियो अगस्त का है जब ‘उर्स-ए-रजवी’ कार्यक्रम के मौके पर बरेली के रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ उमड़ी थी.

बीते दिनों बरेली में हुए बवाल के बाद पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है. पुलिस ने इदरीस और इकबाल नाम के दो और आरोपियों को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है. इस मामले में अबतक मौलाना तौकीर रजा समेत 70 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. 

इस बीच रेलवे प्लेटफॉर्म पर लोगों के भारी हुजूम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है. वीडियो में ज्यादातर लोगों को मुस्लिम टोपी पहने हुए देखा जा सकता है. कहा जा रहा है कि ये लोग तौकीर रजा के कहने पर बरेली में इकट्ठा हुए थे लेकिन हिंसा के बाद पुलिस कार्रवाई से डरकर भाग रहे हैं. 

वीडियो को एक्स पर शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा, “इनका भूत तो बहुत जल्दी उतर गया बरेली के तौकीर रजा के बहकावे में आकर पूरे देश से मुसलमान बरेली में इकट्ठा हुए थे यूपी पुलिस अब कैमरों में पहचान कर कार्यवाही का आदेश दिया है तब ये सब बरेली छोड़कर भाग रहे हैं.” ऐसे ही एक पोस्ट का आर्काइव्ड वर्जन यहां देखा जा सकता है.

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये वीडियो अगस्त का है जब ‘उर्स-ए-रजवी’ कार्यक्रम के मौके पर बरेली के रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ उमड़ी थी.

कैसे पता की सच्चाई?

वायरल वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने पर हमें ये ‘The Leader Hindi’ नाम के एक यूट्यूब चैनल पर मिला. यहां इसे 21 अगस्त को अपलोड किया गया था. ध्यान दें कि बरेली में हिंसा की शुरुआत 26 सितंबर को हुई थी. यानि एक बात साफ है कि वायरल वीडियो बरेली में हुए बवाल से पहले का है.

वीडियो के साथ दी गई जानकारी में इसे ‘उर्स-ए-रजवी’ के बाद जंक्शन पर इकट्ठा हुई भीड़ का बताया गया है. इसके अलावा कैप्शन में आला हजरत और बरेली जैसे हैशटैग्स का इस्तेमाल भी किया गया है.

इस यूट्यूब चैनल के बायो सेक्शन में एक फोन नंबर दिया हुआ है. संपर्क करने पर हमारी बात वसीम अख्तर से हुई. वसीम ने हमें बताया कि ये वीडियो बरेली में हुए ‘उर्स-ए-रजवी’ कार्यक्रम के दौरान का है. उन्होंने बताया कि ये वीडियो उनकी टीम ने ही बनाया था.

‘उर्स-ए-रजवी’ हर साल तीन दिन तक मनाए जाने वाला एक आयोजन है. इसे इमाम अहमद रजा खान की पुण्यतिथि की याद में दरगाह आला हजरत में मनाया जाता है. इस आयोजन में हर साल देशभर से भारी संख्या में लोग शामिल होते हैं. इस साल 18 से 20 अगस्त तक चले इस आयोजन में लाखों लोग शामिल हुए थे.
 

रिपोर्ट: अभिषेक पाठक

---- समाप्त ----
