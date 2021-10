फैक्ट चेक: जूते पहनकर खाना बांट रहे अखिलेश यादव की ये फोटो नवरात्रि के कन्या भोजन की नहीं है

नवरात्रि के दौरान आयोजित होने वाले कन्या भोजन को लेकर उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव की एक तस्वीर वायरल हो रही है. दावा किया जा रहा है कि अखिलेश यादव ने नवरात्रि में जूते पहन कर कन्याओं को भोजन करवाया. फोटो में जमीन पर बैठ कर कुछ महिलाएं और बच्चे खाना खाते दिख रहे हैं. खाने की थाली के ठीक बगल में अखिलेश यादव जूते पहनकर खड़े हैं और एक महिला को कुछ सामग्री पकड़ा रहे हैं.



तस्वीर पर कमेंट करते हुए यूजर्स ने लिखा है कि अखिलेश यादव ढोंग कर रहे हैं क्योंकि उन्हें इतना भी नहीं पता कि कन्या पूजन जूते-चप्पल उतार कर किया जाता है. पोस्ट फेसबुकऔर ट्विटर पर जमकर वायरल हो रही है. वायरल ट्वीट का आर्काइव यहां देखा जा सकता है.



क्या है सच्चाई?



इंडिया टुडे एंटी फेक न्यूज वॉर रूम (AFWA) ने पाया कि अखिलेश यादव की ये फोटो किसी कन्या भोजन की नहीं है. ये फोटो जुलाई 2016 में ली गई थी जब अखिलेश यादव ने यूपी सीएम रहते हुए "हौसला पोषण योजना" शुरू की थी. हालांकि, जूते पहनकर खाने की थालियों के बीच जाने की वजह से अखिलेश यादव को ट्रोल भी होना पड़ा था.



तस्वीर को रिवर्स सर्च करने पर हमें इसको लेकर "पत्रिका" और "वन इंडिया" की खबरें मिलीं. खबरों में बताया गया है कि अखिलेश यादव ने हौसला पोषण नाम की ये योजना यूपी के श्रावस्ती से शुरू की थी. योजना के तहत गर्भवती महिलाओं और अति कुपोषित बच्चों को पौष्टिक खाना मुहैया करवाना था. सरकार ने इस योजना का बजट 700 करोड़ रखा था. अखिलेश यादव ने खुद भी 15 जुलाई 2016 को वायरल तस्वीर ट्वीट की थी.







Launched Hausala Nutrition Scheme, which will provide hot nutritious meals to pregnant women & malnourished children pic.twitter.com/wy1n618FWI