फैक्ट चेक: AI वीडियो के जरिए किया जा रहा झूला गिरने से 500 लोगों की मौत होने का बेतुका दावा

सोशल मीडिया पर एक चौंकाने वाला दावा किया जा रहा है कि एक झूले के टूट कर गिर जाने से उसमें बैठे 536 लोगों की मौत हो गई. वीडियो एक झूले का है जिसकी ट्रॉली जमीन पर टूटी पड़ी दिख रही हैं. ऐसा लग रहा है कि झूला दुर्घटनाग्रस्त हो गया है. झूले के आसपास राहत-बचाव का काम भी चल रहा है.





वीडियो में लिखा है, “इसलिए कहते है झूला में मत चढ़ो 536 लोगों की झूला टूटने से मौत”. इस दावे के साथ ये वीडियो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर काफी शेयर किया जा रहा है.

इस वीडियो को जुलाई में भी शेयर किया गया था. उस समय कुछ लोगों ने इसे भारत का बताया था. लेकिन आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये किसी असली घटना का नहीं बल्कि AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) से बना वीडियो है.

कैसे पता की सच्चाई?



वीडियो के कीफ्रेम्स सर्च करने पर हमें ये ‘disasterstrucks1’ नाम के एक इंस्टाग्राम पेज पर मिला. यहां इस वीडियो को 30 जून को शेयर किया गया था.

इस पेज के बायो सेक्शन में साफ तौर पर बताया गया है कि पेज पर मौजूद कंटेंट एआई से बना है.

इसके अलावा वीडियो के एक फ्रेम में एक राहतकर्मी की गर्दन अचानक से लंबी होती दिख रही है. ये देखकर लगता है कि वीडियो किसी असली घटना का नहीं है.

Advertisement

हमने वीडियो की जांच गूगल के सिंथ आईडी डिटेक्टर से भी की. इस टूल से पता लगाया जा सकता है कि कोई तस्वीर या वीडियो गूगल एआई का इस्तेमाल करके बनाया गया है या नहीं. डिटेक्टर ने पुष्टि की कि वीडियो गूगल एआई का इस्तेमाल करके बनाया गया है.

यहां ये स्पष्ट हो जाता है AI से बने वीडियो को असली घटना का बताकर शेयर किया जा रहा है.

---- समाप्त ----