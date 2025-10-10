scorecardresearch
 

फैक्ट चेक: तेजस्वी को 'घमंडी' कहते VIP पार्टी के मुकेश सहनी का ये वीडियो पांच साल पुराना है

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये वीडियो हाल-फिलहाल का नहीं, बल्कि साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के समय का है जब मुकेश सहनी, महागठबंधन द्वारा उनको दी जा रही सीटों से नाखुश होकर एनडीए से जुड़ गए थे.

आजतक फैक्ट चेक

दावा
वीआईपी पार्टी के संस्थापक मुकेश सहनी ने हाल ही में कहा कि तेजस्वी यादव को बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव का बेटा होने का घमंड है.    
सोशल मीडिया यूजर्स
सच्चाई
मुकेश सहनी ने ये बयान 2020 में दिया था जब वो मनमाफिक सीटें न मिलने पर महागठबंधन से अलग होकर एनडीए में शामिल हो गए थे. 

विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के संस्थापक मुकेश सहनी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर हो रहा है जिसमें वो आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को घमंडी कहते दिख रहे हैं.

वीडियो में वो कहते हैं, "तेजस्वी प्रसाद यादव में घमंड है कि मैं लालूजी का बेटा हूं और मैं मुख्यमंत्री बन गया हूं. देखिये, आप उत्तराधिकारी संपत्ति का बन सकते हैं, दौलत का बन सकते हैं. लेकिन पॉलिटिकल पार्टी बनाकर और जब जनता का सेवा करने के लिए आ रहे हैं तो वहां पर आपको संघर्ष करके आपको उसका उत्तराधिकारी बन सकते हैं. तो यहां पर उनका संघर्ष कुछ नहीं है."

एक एक्स यूजर ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा,"नौवां फेल तेजस्वी यादव के गैंडे जैसी शक्ल पर मुकेश सहनी का करारा तमाचा! मुकेश सहनी ने कहा तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का बेटा होने का घमंड है, उसका अपना कोई संघर्ष नहीं है. क्रिकेट खेला तो पानी ढोया, अपने दम पर घंटा किया है फेलस्वी!"

पोस्ट का आर्काइव्ड वर्जन यहां देखा जा सकता है.

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये वीडियो हाल-फिलहाल का नहीं, बल्कि साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के समय का है जब मुकेश सहनी, महागठबंधन द्वारा उनको दी जा रही सीटों से नाखुश होकर एनडीए से जुड़ गए थे.

कैसे पता लगाई सच्चाई?

वायरल वीडियो में एबीपी न्यूज का लोगो दिख रहा है. इस जानकारी की मदद से कीवर्ड सर्च करने पर हमें पता लगा कि वायरल क्लिप दरअसल मुकेश सहनी के पांच साल पुराने एक इंटरव्यू से ली गई है. इसका पूरा वीडियो एबीपी न्यूज के ">यूट्यूब चैनल पर 8 अक्टूबर, 2020 को अपलोड किया गया था. असली वीडियो देखकर मुकेश सहनी की बात का संदर्भ समझ में आता है. इसमें वो कहते हैं कि वो आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से प्रभावित होकर महागठबंधन से जुड़े थे लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि आरजेडी के तौर-तरीके अब पूरी तरह बदल चुके हैं. वो आरोप लगाते हैं कि महागठबंधन ने उन्हें 25 सीट और डिप्टी सीएम का पद देने का वादा किया था. लेकिन वो धीरे-धीरे अपने सहयोगियों से किनारा करते गए.

मुकेश सहनी के महागठबंधन को छोड़ने के बारे में उस वक्त हर जगह खबरें छपी थीं.

नाविक और मछुआरा समुदायों में है वीआईपी का दबदबा

मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी का उत्तर बिहार के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले नाविक और मछुआरा समुदायों के बीच काफी प्रभाव माना जाता है.

कुछ न्यूज रिपोर्ट्स के अनुसार , मुकेश सहनी महागठबंधन से 30 सीटें और डिप्टी सीएम का पद मांग रहे हैं.

देवदास जैसी फिल्मों के सेट भी बना चुके हैं मुकेश

दरभंगा निवासी मुकेश 19 साल की उम्र में काम की तलाश में मुंबई चले गए थे. कुछ खबरों के अनुसार वो 'देवदास' और 'बजरंगी भाईजान' जैसी फिल्मों का सेट डिजाइन कर चुके हैं. उन्होंने 2013 में राजनीति में कदम रखा और 2015 के बिहार चुनाव के दौरान वो बीजेपी के स्टार प्रचारक बन कर उभरे. 2018 में उन्होंने वीआईपी पार्टी बनाई थी.

इस तरह ये बात साफ हो जाती है कि मुकेश सहनी का तेजस्वी यादव की आलोचना करने का एक पुराना वीडियो अभी का बताकर शेयर किया जा रहा है.

---- समाप्त ----
