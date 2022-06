फैक्ट चेक: तबाही का ये मंजर अफगानिस्तान के हालिया भूकंप का नहीं है

अफगानिस्तान में 22 जून को आए भीषण भूकंप की वजह से बात तकरीबन 1000 लोगों की जानें चली गईं. 6.1 तीव्रता वाले इस भूकंप के झटके पाकिस्तान में भी महसूस किए गए.

इसी बीच एक भयानक रूप से दरकी हुई सड़क की तस्वीर वायरल हो गई है जिसे हालिया अफगानिस्तान भूकंप का बताया जा रहा है.

एक ट्विटर यूजर ने इसे पोस्ट करते हुए लिखा, “अफगानिस्तान में अभी की स्थिति.”

ऐसे ही एक ट्वीट का आर्काइव्ड वर्जन यहां देखा जा सकता है.

हमने अपनी जांच में पाया कि ये फोटो हाल ही में अफगानिस्तान में आए भूकंप की नहीं है. ये तस्वीर पाकिस्तान के मीरपुर में 24 सितंबर 2019 को आए भूकंप की है. दरअसल उस वक्त पूर्वी पाकिस्तान में 5.8 तीव्रता का भूकंप आया था.

कैसे पता लगाई सच्चाई?

रिवर्स सर्च करने पर हमें ये फोटो 'बीबीसी उर्दू' की 24 सितंबर 2019 की एक खबर में मिली. फोटो के कैप्शन में इसे पाकिस्तान के मीरपुर का बताया गया है.

'डेक्कन हेराल्ड' ने भी 25 सितंबर 2019 को ये फोटो ट्वीट करते हुए मीरपुर में आए भूकंप की जानकारी दी थी.

Quake jolts PoK | A damaged road in #Mirpur after a 5.8-magnitude #earthquake struck Pakistan Occupied Kashmir on Tuesday. At least 29 people were killed in the quake. Twitter/PTI Photos Read more: https://t.co/UL5Qv9xMvZ pic.twitter.com/SD6iNkMEHn

'इंडिया टुडे' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान के मीरपुर में 24 सितंबर 2019 को 5.8 तीव्रता वाला भूकंप आया था. इसके चलते कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 300 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे. इस भूकंप के झटके उत्तर भारत में भी महसूस किए गए थे.

अफगानिस्तान में हाल ही में आई आपदा के कई वीडियो और तस्वीरें इंटरनेट पर शेयर की जा रही हैं.

More than 1,000 people have been killed and upwards of 1,500 injured after a powerful earthquake rocked Afghanistan's remote provinces of Paktika and Khost.



— in pictures https://t.co/VzBbUYcFQc pic.twitter.com/X2GjeWbJar