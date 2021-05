आधी रात उड़ी टीवी की कोमोलिका की नींद, ट्वीट कर मुंबई पुलिस से पूछा ये सवाल

किसी के लिए भी लॉकडाउन में समय काटना आसान नहीं. देशभर में कोरोना की वजह से पिछले 2 महीनों में भयानक मंजर देखने को मिला है. कोरोना केसेज को कम करने के लिए लॉकडाउन लगाया गया है. इस दौरान लोग अपने-अपने घरों में रहने को मजबूर है. कोरोना के केसेज को कम करने के लिए सरकार को कोई दूसरा विकल्प भी नहीं सूझ रहा है. सारा दिन इंसान कोरोना से जुड़ी कई सारी भयभीत कर देने वाली खबरों से रूबरू हो रहा है. इसी लॉकडाउन फेज में मान लीजिए किसी की रात की नींद कंस्ट्रक्शन वर्क से प्रभावित हो जाए तो वो शख्स क्या करे? ऐसा ही कुछ टीवी की कोमोलिका उर्वशी ढोलकिया के सथ देखने को मिला. एक्ट्रेस ने अपना दुखड़ा शेयर भी किया है. आइये जानते हैं क्या है पूरा मामला.

किसने रातभर उर्वशी की नींद की खराब?

दरअसल उर्वशी ढोलकिया के जुहू स्थित निवास के सामने कॉन्स्ट्रक्शन वर्क चल रहा है. हाल ही में इसी की वजह से उनका रात में सोना दुर्लभ हो गया. रात के 2 बजे कॉन्स्ट्रेक्शन वर्क के चलते एक्ट्रेस की रात की नींद खराब हो गई. आम दिन होते तो एक्ट्रेस किसी तरह ये झेल लेतीं. मगर लॉकडाउन के नियमों के हिसाब से कोई भी कार्य शाम ढलने के बाद नहीं किया जाऐगा. ऐसे में उर्वशी के घर के सामने कोई कॉन्सट्रेक्शन वर्क कैसे हो सकता है. इस बात से वे खफा हैं और उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए इस बारे में खुलासा भी किया है. उनकी पोस्ट के बाद पुलिस ने एक्शन भी लिया मगर हालात उसके बाद भी नहीं सुधरे और काम जारी रहा. ऐसे में एक्ट्रेस ने कई सारे ट्वीट्स के माध्यम से अपनी बात रखी है और सबूत के तौर पर अपनी सोसाइटी से वीडियो भी शेयर किए हैं.

This is what is happening in juhu scheme at 2am ! I wonder how is this even allowed !! & who grants this permission? More-so these guys are without masks ! Yes I must thank @CPMumbaiPolice for promptly arriving at the scene & taking charge of the situation 🙏🏻. pic.twitter.com/IMJod9Ycjr — Urvashi Dholakia (@Urvashi9) May 16, 2021

एक्ट्रेस ने लगाई क्लास

एक्ट्रेस ने लिखा- 'जुहू में रात के 2 बजे ये हो रहा है. मैं चकित हूं कि आखिर इसकी परमीशन किसने दी. ऊपर से इन लोगों ने मास्क भी नहीं लगा रखा है. मैं मुंबई पुलिस की शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने सही समय पर आकर एक्शन लिया.' हालांकि उर्वशी के इतना लिखने की ही देरी थी कि वहां फिर से काम शुरू हो गया. इसके बाद तो एक्ट्रेस ने कायदे से इस मुद्दे को उठाया.

It is now 2:50 am and the work still continues!!! @CPMumbaiPolice instead of making sure this doesn’t happen u left after a few minutes of discussion Thanks! I understand they’re doing their jobs but why can’t this be done during the day?Lockdown hai na?So din Bhar sote hain kya! pic.twitter.com/IvGDnbLSes — Urvashi Dholakia (@Urvashi9) May 16, 2021

We all are anyway loosing our sleep during these tough time’s & with this atrocity we’ve been denied even the little bit of sleep that is our right !My mom of 85 years is wide awake as this is happening right under our home!Who’s given permission? @CMOMaharashtra @CPMumbaiPolice pic.twitter.com/VqJgbc93kJ — Urvashi Dholakia (@Urvashi9) May 16, 2021

उर्वशी ने लिखा- अब रात के 3 बजे हैं और कॉन्सट्रक्शन वर्क अभी भी जारी है. @CPMumbaiPolice ने बस जरा सा डिस्कस कर के वहां से रुखसत होना सही समझा और कुछ देर रुक कर ये श्योर भी नहीं किया कि काम को रोक दिया जाए. शुक्रिया. मैं समझ सकता हूं कि वे अपना काम कर रहे हैं मगर मेरा सीधा सवाल ये है कि इस काम को दिन में क्यों नहीं खत्म कर दिया जाता. लॉकडाउन है ना? तो दिनभर सोते हैं क्या?

Latest video at 3:10 am ! Clearly we the public are useless entities! We can’t work, we can’t go out, we can’t sleep, what else can’t we do now ?Can we breathe ?? And live in peace ? Jai Ho 🙏🏻 @CPMumbaiPolice @CMOMaharashtra over an hour of absolute torture in a residential area pic.twitter.com/IwF5nMFlex — Urvashi Dholakia (@Urvashi9) May 16, 2021

प्रूफ के तौर पर शेयर किए वीडियो

हम सभी की नींद खराब हो गई है. मेरी 85 साल की मां जग गई हैं और ये सब उथल-पुथल रात को मेरे घर में मची है. किसने इस चीज की परमीशन दी है? @CMOMaharashtra @CPMumbaiPolice. ये रात के 3 :10 मिनट का वीडियो है. हम लोग किसी काम के नहीं हैं. ना हम काम कर सकते हैं, ना हम बाहर जा सकते हैं, ना हम सो सकते हैं. और क्या है जो हम लोग नहीं कर सकते? क्या हम सांस ले सकते हैं? क्या हम सुकून से रह सकते हैं?