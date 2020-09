सुरभि को नागिन 5 के सेट पर मिला ये तोहफा, कहा- ये क्या पागलपंती है

नागिन 5 में बानी का किरदार निभाते नजर आ रहीं टीवी एक्ट्रेस सुरभि चंदना ने हाल ही में अपना 31वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया. सुरभि को उनके बर्थडे पर उनकी एक फैन ने सरप्राइज दिया जिसके बारे में उनकी टीम ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया है. सुरभि जैसे ही अपने शूटिंग सेट पर पहुंचीं तो उनकी वैनिटी वैन को बहुत खूबसूरत ढंग से सजाया गया था.

टीम चंदना के अकाउंट से इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा गया, "हमारी सुरभि को आज सुबह नागिन 5 के सेट पर फैन फैमिली की तरफ से एक खास बर्थडे गिफ्ट मिला." वीडियो में सुरभि ने दिखाया है कि किस तरह उनकी वैनिटी वैन न सिर्फ बाहर से बल्कि अंदर से भी खूबसूरत गुब्बारों और लेसेज व तस्वीरों से सजी हुई है.

सुरभि ने वीडियो में कहा, "मैं सेट पर पहुंची और मैंने ये देखा." उन्होंने अपनी फैन को संबोधित करते हुए कहा कि पता है मैं तुम्हें मार डालने वाली हूं इस पागलपन के लिए जो तुम हर बार करती हो. मेरा मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा है इस पर. मैं सेट पर आई हूं और मैं पूरी तरह से सरप्राइज हूं." सुरभि ने अपनी इस फैन के बारे में विस्तार से बताया है.

Our @SurbhiChandna received her first birthday surprise early morning on the sets of #Naagin5 on the behalf of her beautiful fan-family.



Thankyou so much @angel_nonu9

for putting in so much efforts even in such tough times like pandemic.#HappyBirthdaySurbhiChandna pic.twitter.com/4howApm4oM