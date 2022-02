Sunil Grover की हार्ट सर्जरी से फैंस हुए परेशान, मांगी दुआ, बोले- Get well soon

पॉपुलर कॉमेडियन सुनील ग्रोवर के फैंस को बड़ा झटका लगा है. सुनील ग्रोवर की हार्ट सर्जरी हुई है. ये बात जबसे फैंस को पता चली है वो शॉक्ड हैं. सुनील ग्रोवर के लिए दुआओं के हाथ उठ रहे हैं. फैंस उनकी जल्द से जल्द रिकवरी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं.

सुनील ग्रोवर के लिए परेशान हुए फैंस

सुनील की तबीयत पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा- डॉक्टर गुलाटी के कैरेक्टर ने रियलिटी पकड़ ली. उनकी तेज रिकवरी की दुआ करता हूं. लोग ओएमजी, गेट वेल सून जैसे कमेंट्स कर रहे हैं. सभी फैंस को सुनील ग्रोवर की चिंता सता रही है. अपने फेवरेट कॉमेडियन की सर्जरी के बात ने उन्हें परेशान कर दिया है.

सिमी ग्रेवाल ने दी सुनील ग्रोवर की हेल्थ की जानकारी

सुनील ग्रोवर की सर्जरी की जानकारी पॉपुलर एक्ट्रेस सिमी ग्रेवाल ने ट्वीट कर दी है. सिमी ग्रेवाल ने ट्वीट में लिखा- मैं ये जानकर शॉक्ड हूं कि सुनील ग्रोवर की हार्ट सर्जरी हुई है. हमारे दिल को खुशियों और हंसी से भरने वाले...आज वो इस तरह से है. मैं उनकी जल्दी रिकवर होने की दुआ करती हूं. वे जबरदस्त टैलेंट हैं और मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूं.

Am shocked that @WhoSunilGrover has had heart surgery. Filling our hearts with laughter & joy..at the cost of his own.💔.. I pray he recovers fast..🙏 He has a formidable talent..& I'm a huge fan!!