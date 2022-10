'टीवी की इमली' को हुआ 19 साल बड़े तलाकशुदा एक्टर से प्यार? कंटेस्टेंट ने उड़ाया मजाक

बिग बॉस टेलीविजन का वो शो जिसकी पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ती जा रही है. हर सीजन में कई जोड़ियां बनती हैं, तो कई बनकर बिगड़ जाती हैं. इस सीजन शालीन भनोट और सुम्बुल तौकीर की जोड़ी लाइमलाइट में आ चुकी है. कई लोगों को लगता है कि सुम्बुल, शालीन को अपना दिल दे बैठी हैं. वहीं कुछ का कहना है कि ये फेक लव एंगल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं.

क्या सुम्बुल को हुआ प्यार?

बिग बॉस हाउस में जाने से पहले सुम्बुल कह रही थीं कि वो ये गेम अकेले खेलेंगी. पर शो में आते ही उन्होंने शालीन भनोट से नजदीकियां बढ़ाना शुरू कर दिया. पहले दो दिन ऐसा लगा कि दोनों अच्छे दोस्त हैं. पर 5 दिन के अंदर ही सुम्बुल शालीन के प्रति अपनी फीलिंग्स जाहिर करने लगीं. दर्शकों ने ऐसा महसूस किया दोनों सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल बनने की कोशिश कर रहे हैं.

सिर्फ दर्शक ही नहीं, बल्कि बिग बॉस हाउस सदस्यों को भी ऐसा ही लगता है कि दोनों रिश्ते में हैं. टीना दत्ता ने शालीन से उनका और सुम्बुल का रिलेशनशिप स्टेटस भी पूछा था. टीना के सवालों का जवाब देते हुए शालीन ने सुम्बुल को बच्ची बताया. शालीन ने ये भी कहा कि उनका सुम्बुल के साथ कुछ नहीं हो सकता. शालीन भी ये फील कर चुके हैं कि सुम्बुल उनमें कुछ ज्यादा ही खोती जा ही हैं. टीना से बात करने के बाद शालीन ने सुम्बुल से थोड़ा दूर रहना शुरू किया. ये बात सुम्बुल को चुभ गई और उनके आंखों से आंसू बहने लगे.

साजिद खान के सामने छलका दर्द

सुम्बुल 19 साल की हैं. इसलिये घर के मुद्दों में उनकी सलाह नहीं ली जाती है. इस पर बात करते-करते सुम्बुल, साजिद खान के सामने आंसू छलका देती हैं. सुम्बुल को रोता देख कर साजिद उन्हें समझाते हैं कि इस घर में कोई छोटा बड़ा नहीं है. यहां को सिम्पथी कार्ड नहीं खेल सकता है. अगर कोई सिम्पथी के काबिल है, तो वो अब्दू हैं. पर अब्दू ने कभी दूसरों के सामने सिम्पथी कार्ड नहीं खेला.

साजिद से अपनी दिक्कत शेयर करने के बाद सुम्बुल ने यही बात शालीन से भी कही. इस पर शालीन उन्हें समझाते हैं कि वो छोटी होकर भी उनसे ज्यादा समझदार हैं. शालीन के प्रति सुम्बुल का व्यवहार देख कर घर की कैप्टन निम्रत और बाकी सदस्यों ने शालीन से उन्हें समझाने के लिये भी कहा. शालीन कहते हैं कि सुम्बुल छोटी हैं. शायद इसलिये उन्हें उनकी बात ना समझ आये. इस पर निम्रत, शालीन को टोकते हुए कहती हैं कि वो छोटी नहीं हैं, बल्कि एडल्ट हैं. बिग बॉस हाउस के सदस्यों ने सुम्बुल और शालीन को लेकर काफी मजाक भी बनाया.

वहीं अगर बात करें शालीन की, तो उन्होंने 2009 में टीवी एक्ट्रेस दलजीत कौर से शादी की थी. पर इनकी शादी सिर्फ 2015 तक ही चल पाई और दोनों ने तलाक ले लिया. दलजीत ने शालीन पर मारपीट का आरोप लगाया था.

