बिग बॉस से हारकर निकले शो के विजेता रहे सिद्धार्थ, हिना-गौहर पर कसा तंज?

बिग बॉस 14 में सिद्धार्थ शुक्ला, हिना खान और गौहर खान तूफानी सीनियर्स बनकर आए थे. शो में तीनों का बॉन्ड काफी पसंद किया गया. उनके बीच कई बार झगड़े और बहसबाजी भी हुई. लेकिन अंत में जो तीनों के बीच घमासान हुआ, उसे लगता है सिद्धार्थ शुक्ला अभी तक नहीं भूले हैं.

सिद्धार्थ ने कसा हिना-गौहर खान पर तंज!

बिग बॉस हाउस में अब तीनों तूफानी सीनियर्स की जर्नी खत्म हो चुकी है. शो से बाहर आने के बाद सिद्धार्थ ने पहला ट्वीट किया है. इसे देख लगता है कि सिद्धार्थ ने हिना खान और गौहर खान पर तंज कसा है. ट्वीट में लिखा है- अपने साथ ईमानदार होना बेहद जरूरी है. लॉजिकल होना जरूरी है. लॉयल होना जरूरी है. वरना तुम कैसे आईने में खुद का सामना करोगे.#BeTrueToYourself#WeAreWithSidharthShukla #TeamSidharthShukla

Being true to yourself is important! Being logical is important! Being loyal is important! Else how do you face the mirror? #BeTrueToYourself #WeAreWithSidharthShukla #TeamSidharthShukla