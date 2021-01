वीकेंड का वार पर सिद्धार्थ शुक्ला ने बजाई राहुल की बैंड, 'तूने कौन सा तीर मारा'

पूरे हफ्ते लड़ाई झगड़े के बाद दर्शक बिग बॉस के वीकेंड के वार का इंतजार करते हैं. कुछ लोग सलमान खान के लिए इंतजार करते नजर आते हैं, तो कुछ कंटेस्टेंट के जवाबों के लिए. हाल ही के एपिसोड में घर में एक प्रेस कांफ्रेंस रखी गई थी, जिसमें घरवालों से मीडिया के रिपोर्टर्स ने सवाल जवाब किए. इस प्रेस कांफ्रेंस में राहुल वैद्य, निक्की तंबोली और रुबीना दिलैक ने कुछ तीखे सवालों का सामना किया.

बिग बॉस ने एक और प्रोमो रिलीज किया है जिसमें बिग बॉस 13 के विनर सिद्धार्थ शुक्ला ने एंट्री की. उनकी इस एंट्री से घर के सभी सदस्य काफी हैरान रह गए. उन्होंने घर में आकर मस्ती के साथ कुछ सदस्यों को लताड़ लगाई.

बिग बॉस 14 में हुई सिद्धार्थ शुक्ला की एंट्री

बिग बॉस का ये प्रोमो वीडियो ट्विटर पर अपलोड किया गया है जिसमें सिद्धार्थ की धाकड़ एंट्री होती हुई नजर आ रही है. जहां कुछ सदसय उनको देखकर हैरान हैं, तो वहीं कुछ सदसयं सिद्धार्थ को देखकर काफी खुश भी हो रहे हैं. प्रोमो में हम देख सकते हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला, राहुल वैद्य को खूब लताड़ते नजर आ रहे हैं. ये प्रोमो कलर्स टीवी द्वारा रिलीज किया गया है जिसे शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, "सभी के होश उड़ाने एक बार फिर होगी सिद्धार्थ शुक्ला की एंट्री, क्या होगा घरवालों का रिएक्शन"

