शमिता शेट्टी की पर्सनल लाइफ का उड़ाया मजाक, सपोर्ट में उतरीं मां, विशाल को बताया सांप

शमिता शेट्टी (Shamita Shetty) की मां सुनंदा शेट्टी ने सोशल मीडिया पर विशाल कोटियन (Vishal Kotian) को जम कर फटकार लगाई है. सुनंदा शेट्टी ने बिग बॉस प्रतियोगी विशाल कोटियन को 'सांप' बताया है. शमिता की मां का ये गुस्सा विशाल के एक वीडियो क्लिप को लेकर है. सोशल मीडिया पर शेयर किये गये वीडियो में विशाल, शमिता और राकेश का मजाक बनाते दिख रहे हैं. वीडियो में विशाल कहते हैं कि 'राकेश ने बहुत बड़ा हाथ मारा है.'

'सांप' है विशाल!

विशाल का वीडियो देखने के बाद शमिता की मां उन्हें जवाब दिये बिना नहीं रह पाईं. सुनंदा शेट्टी वीडियो के जवाब में लिखती हैं, 'विशाल शमिता को अक्का (बहन) बुलाते हैं और उसके परिवार को घसीटते हैं. ये ठीक नहीं है.' यही नहीं, सुनंदा ने कैप्शन के साथ सांप का इमोजी भी बनाया है.

विशाल ने क्या कहा?

वीडियो में विशाल कोटियन को शमिता और राकेश बापट के रिश्ते का मजाक बनाते देखा गया. वो कहते हैं कि 'राकेश भाई ने बहुत बड़ा हाथ मारा है. उन्होंने सीधा शिल्पा शेट्टी की बहन को पटा लिया. उसके दम पर वो एक शो से दूसरे शो में आ गया. उसका ये चलता रहेगा.' विशाल की बातों पर उनके साथ बैठे तेजस्वी और करण भी हंसते हुए दिखाई दिये.

लोगों ने जाहिर की नाराजगी

विशाल की इन बातों पर सिर्फ़ शमिता की मां नहीं, बल्कि राकेश की एक्स वाइफ रिद्धि डोगरा ने भी अपात्ति जताई है. इसके साथ ही विशाल जैसे दोगले लोगों को शो से बाहर करने की भी गुजारिश की है.

आपको बता दें कि बिग बॉस ओटीटी के दौरान शमिता और राकेश के बीच नजदीकियां बढ़ गईं थीं. दोनों ने घर से बाहर आने के बाद अपने प्यार का इजहार भी किया. शमिता बिग बॉस हाउस में राकेश को काफी मिस कर रही थीं. इसलिये हाल ही में राकेश को शो में बतौर वाइल्ड कार्ड लाया गया.