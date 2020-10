BB14: सारा गुरपाल ने मानी शादी टूटने की बात, बताया क्यों हुए दोनों अलग

बिग बॉस हाउस से बीते दिनों बाहर हुईं कंटेस्टेंट सारा गुरपाल ने पंजाबी सिंगर तुषार कुमार के साथ अपनी शादी के बारे में खुलकर बात रखी है. उन्होंने इस शादी को 'एब्यूसिव' कहा था. तुषार ने हाल ही में आरोप लगाया था कि उनकी शादी को सभी की इजाजत मिल गई थी, और उन्होंने कहा कि सारा उनके साथ इसलिए रिलेशनशिप में आईं ताकि उन्हें फेम मिल सके.

अब हाल ही में समाचार एजेंसी IANS के साथ बातचीत में सारा ने कहा, "मुझे लगता है कि उसने खुद ही पूरी बात कह दी है, उसने कहा कि हम 4 से 5 साल तक एक दूसरे से अलग रहे हैं. ये एक बहुत ही 'एब्यूसिव' रिलेशनशिप थी और मुझे लगता है कि हर लड़की को वहां से मूव ऑन करने का अधिकार है जो हेल्दी नहीं है."

दोनों एक दूसरे से किस तरह अलग हुए इस बारे में बताते हुए तुषार ने बताया, "मैं कभी भी लंबे वक्त तक भारत में नहीं रहा था तो हम मिलकर एक ऐसे नतीजे पर पहुंचे जिसमें हम दोनों सहमत थे. मैंने उसे भारत भेज दिया और कहा कि जब तुम्हारे पास कई प्रोजेक्ट लाइनअप नहीं होंगे तो उस वक्त हम एक दूसरे से मिल सकते हैं."

