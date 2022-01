Bigg Boss 15: करण कुंद्रा-तेजस्वी प्रकाश के रिश्ते पर सलमान का वार, खफा हुए फैन्स

सलमान खान के पॉपुलर शो बिग बॉस का 15वां सीजन चल रहा है और शो फैंस को कुछ खास पसंद नहीं आ रहा है. फैंस की नजर में शो बोरिंग हो चला है और फैंस लगातार इसकी खामिया निकाल रहे हैं. अधिकतर फैंस को ये शो एंटरटेनिंग नहीं लग रहा है. शो के होस्ट सलमान खान पर भी कई मर्तबा ये आरोप लगता रहा है कि वे कंटेस्टेंट्स संग पार्शियलिटी करते हैं. अब बिग बॉस के अपकमिंग वीकेंड का वार की एक छोटी सी क्लिप सामने आई है जिसमें सलमान, करण और तेजस्वी के रिलेशनशिप पर सवाल उठा रहे हैं. तेजस्वी इस दौरान बहुत इमोशनल नजर आ रही हैं. मगर लगता है कि करण कुंद्रा के समर्थकों को ये बात गले नहीं उतरी है. लोगों को लग रहा है कि सलमान खान, करण कुंद्रा और उमर रियाज की दोस्ती तोड़ना चाहते हैं.

सलमान खान को आई गुस्सा

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे सलमान खान काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं और वे तेजस्वी और करण को लेकर कुछ सवाल करते नजर आ रहे हैं. वे कह रहे हैं कि करण ने कई बार तेजस्वी से बोला है कि वे जाकर उमर से सॉरी बोलें. करण ये सब क्या है. क्या कभी उमर ने आकर कहा है कि आज हम तेजा के लिए खेलेंगे. आगे सलमान खान, तेजस्वी से ऐसी बात बोलते हैं जिसे सुन वे टूट जाती हैं और फूट-फूटकर रोने लग जाती हैं. सलमान कहते हैं कि- 'आपका बॉयफ्रेंड होने के बाद भी इसने कभी आपकी मदद नहीं की है. तेजस्वी ये आपके लिए कोई प्रॉयरिटी है ही नहीं.'

I want #KaranKundrra to just Walk out of BiggBoss House, from Day1 only targetting #UmarRiaz & Karan.Just bcz Karan didnot take Teja side over Umar they evicted Umar and bashing Karan and they have successfully broke #UmRan Bond so that Karan play for their Fixed Winner Bahu Teja — Karan Kundrra Biggest Fan🔥❤ (@Hasan66526714) January 8, 2022

उमर-करण के फैंस खफा

अब सलमान की ये बात सुन करण कुंद्रा और उमर रियाज के सपोर्ट्स खफा हो गए हैं. एक शख्स ने लिखा- करण को जहरीला दिखाना बंद करिए और तेजा को बेचारी दिखाना भी बंद करिए. दोनों व्यक्तिगत तौर पर काफी मजबूत हैं. आपका तो ये हर बार का हो गया है. अगर आप इसी का मुद्दा हर बार बनाते रहोगे ना तो फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि आप ऑडियंस को खो दोगे. इसके अलावा एक दूसरे शख्स ने लिखा कि- सिर्फ इसलिए उमर को एविक्ट कर दिया गया क्योंकि करण कुंद्रा कभी भी तेजा की साइड नहीं लेते हैं उमर की साइड लेते हैं. #UmRan बॉन्ड को तोड़ दिया गया है. लगता है इनका फिक्स्ड विनर बहू तेजा ही हैं.

First of all promos are highly edited . So without watching episode how can we tell that .

Rahi baat Karan ke class ki , to wo lagni chahiye Rakhi ki ,for the character assassination of Tejasswi .

TEJASSWI DESERVES TO WIN #TejasswiPrakash — Swapnali Gore (@swapnali_gore) January 8, 2022

Why you people supporting that Bhejafry blindly

UNSTOPPABLE KARAN — 𝕟𝒾tƗŇ ÃĞ𝕘ⓐᖇฬ𝐚ℓ (@UntiilIWin) January 8, 2022

Stop potraying Karan as toxic Stop potraying Teja as bichari Both are strong individuals Aapka ye toh har bar ka ho gaya hai When would you stop creating rift between them aisa he narrative agar banate rahoge na toh agle season mein u gonna lose your audience noone gonna watch it January 8, 2022



मां बनने वाली हैं Kajal Aggarwal, वीडियो शेयर कर बोलीं- बेबी से इस साल मिलने को लेकर एक्साइटेड हूं

एक करण कुंद्रा फैन ने लिखा- ;क्यों सभी लोग उस भेजाफ्राई तेजस्वी को इतना सपोर्ट करते हैं. करण कुंद्रा अनस्टॉपेबल है.' यहां तक कि एक तेजस्वी फैन ने भी करण का समर्थन किया और कहा कि- 'पहली बात तो सारे प्रोमो एडिटेड होते हैं. तो बिना एपिसोड देखे ये कहा नहीं जा सकता कि एग्जैक्टली क्या कहा गया है. रही बात करण के क्लास की तो उनकी नहीं बल्कि राखी की क्लास लगनी चाहिए. राखी ने ही तेजस्वी का कैरेक्टर एससिनेशन किया है. तेजस्वी जीत की सच्ची हकदार हैं.' शो का आने वाला वीकेंड का वार काफी ड्रामा से भरा रहने वाला है. सलमान खान का गुस्सा फैंस को एक बार फिर से देखने को मिलेगा.