BB की सबसे ज्यादा नॉमिनेट हुईं कंटेस्टेंट हैं तनीषा, क्या रुबीना तोड़ेंगी रिकॉर्ड?

Black or white, #Rubina is the best 🖤🤍😜⠀ ⠀ Styled by: @ashnaamakhijani Outfit 1 by: @narayaniadukia ⠀ ⠀ ⠀ -----------⠀ #SavageQueen #SavageQueenRubina #BigBoss2020 #RubinaDilaik #BB14 #TeamRubinaDilaik #TeamRubina #BB14 #Colors #BigBossHouse #angel #ootd #fashion #voteforRubinaDilaik #VoteforRubina #suit #love #couple #TeamRubinav #Fashionista

A post shared by Rubina Dilaik (@rubinadilaik) on Nov 10, 2020 at 8:27pm PST