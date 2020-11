बिग बॉस: घर में लगेगा डांस का तड़का, नोरा फतेही के गाने पर सलमान करेंगे डांस

#BiggBoss14 ke stage pe badhegi garmi jab @beingsalmankhan dikhayenge apne cool moves! #AbhiNahiTohKabhiNahi Dekhiye aaj raat 9 baje #Colors par. Catch it before TV on @vootselect #BB14 #BiggBoss2020 #WeekendKaVaar @plaympl @daburdantrakshak @tresemmeindia @lotus_herbals

A post shared by Colors TV (@colorstv) on Nov 7, 2020 at 12:56am PST