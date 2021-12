Shamita Shetty के दर्द का मजाक उड़ाने पर भड़के बॉयफ्रेंड Raqesh Bapat, Rakhi Sawant पर कसा तंज

बिग बॉस 15 फिनाले से पहले खूब सुर्खियां बटोर रहा है. शो में राखी सावंत जमकर एंटरटेन कर रही हैं. पर बीते वीकेंड का वार में राखी सावंत का शमिता शेट्टी का मजाक उड़ाना उनके करीबियों को पसंद नहीं आया है. राखी ने होस्ट सलमान खान के सामने शमिता के कंधे के दर्द का मजाक उड़ाया था. शमिता के बचाव में उनकी बहन शिल्पा शेट्टी के बाद बॉयफ्रेंड राकेश बापत उतरे हैं.

राकेश बापत ने किया शमिता शेट्टी को सपोर्ट

राकेश बापत ने शमिता शेट्टी की फोटो पोस्ट कर लिखा- सेंस ऑफ ह्यूमर? एंटरटेनमेंट? ये सीधे तौर पर below the belt हिट करना था. PERIOD. सुरक्षित रहो, अपना ध्यान रखो, जल्द मिलेंगे शमिता शेट्टी, आपकी डिगनिटी ने पहले ही विनर बना दिया है. थैंक्यू निशांत भट्ट शमिता को सपोर्ट करने के लिए. इससे पहले शिल्पा शेट्टी और राजीव अदातिया भी शमिता के सपोर्ट में पोस्ट लिख चुके हैं.

Sense of humour? Entertainment?

This is clearly hitting below the belt, PERIOD

Stay safe, take care and see u soon @ShamitaShetty Your dignity makes you a winner already🤗

ThanQ #NishantBhatt @teamnishantbhat for having her back@BiggBoss @ColorsTV #ShamitaShetty #BiggBoss15 pic.twitter.com/Sa3cAfOmzr