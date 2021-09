Raqesh Bapat को मिला बिग बॉस 15 का ऑफर, फिर दिखेगी शमिता शेट्टी संग क्यूट केमिस्ट्री?

बिग बॉस ओटीटी में टीवी के हैंडसम हंक और चॉकलेटी बॉय राकेश बापत ने हिस्सा लिया था. राकेश पूरी तरह से शो में मिसफिट रहे. काफी समय तक तो वे गेम का फॉर्मेट ही समझते रहे. गेम में भी राकेश का ज्यादा योगदान नहीं दिखा. सिर्फ 1 वजह थी जिसकी वजह से राकेश चर्चा में रहे थे. वो था शमिता शेट्टी संग उनका रिलेशन. दोनों शो में काफी अच्छे दोस्त बने. उन्होंने एक दूसरे को लाइक करने की भी बात की.

क्या बीबी15 का हिस्सा होंगे राकेश बापत?

अब खबर है कि राकेश बापत को बिग बॉस 15 के लिए अप्रोच किया गया है. राकेश ने एक इंटरव्यू में कहा कि- हां, मुझे बिग बॉस 15 का ऑफर मिला है. इस बारे में मैं अभी सोच रहा हूं.अगर बात आगे बढ़ती है तो बता दिया जाएगा. राकेश ने जहां अभी शो में आने का कंफर्म नहीं किया है वहीं उनकी दोस्त शमिता शेट्टी शो की कंफर्म कंटेस्टेंट बन गई हैं.

