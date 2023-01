राखी सावंत एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का वो नाम, जिससे बच्चा-बच्चा वाकिफ है. राखी सावंत हमेशा ही किसी ना किसी वजह लाइमलाइट में रहती हैं. इस बार ड्रामा क्वीन अपनी दूसरी शादी को लेकर चर्चा में हैं. राखी सावंत ने बॉयफ्रेंड आदिल दुर्रानी संग दूसरी शादी कर ली है. आदिल और राखी की शादी सात महीने पहले हुई थी.

हम सब जानते हैं कि राखी सुर्खियों में आने का कोई मौका नहीं छोड़ती हैं. पर शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि ड्रामा क्वीन राखी ने असल जिंदगी में बहुत दर्द झेले हैं.

गरीबी में बीता बचपन

आज राखी सावंत एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की पॉपुलर नाम हैं. पर एक समय था जब वो पड़ोसी का फेंका हुआ खाना खाती थीं. एक इंटरव्यू के दौरान अपने बचपन पर बात करते हुए राखी कहती हैं, 'मेरी मां ईंट-पत्थरों पर खाना बनाती थी. मां कहती है जब तुम लोग छोटे थे, तो हमारे पास खाना नहीं था. पड़ोसी लोग खाना फेंकते थे, तो उसमें से उठा कर तुम लोग खाना खाते थे. मां मेरी हॉस्पिटल में काम करती थी. मुश्किल से खाना मिलता. मैं बड़ी होती गई, तो मां से कहती थी कि मां मुझे स्कूल जाना है. राखी कहती हैं कि मुझे अपनी स्ट्रगल स्टोरी बताना ठीक नहीं लगता.'

मामा-पापा ने की पिटाई

इंटरव्यू में राखी ने अपने संघर्ष के दिनों पर बात करते हुए कहा, 'मेरा असली नाम नीरू है. मुझे बचपन से एक्टिंग और डांसिंग का क्रेज था. पर हम जिस खानदान से आते हैं. वहां ये सब करने की परमिशन नहीं थी. इसलिये मैं जब डांस करती थी, जो मामा और पापा खूब मारते थे. मां हॉस्पिटल में काम करती थी. वहीं पिता कॉन्सटेबल थे. पर मैंने सपना देखना नहीं छोड़ा. इंडस्ट्री में मेरा कोई गॉडफादर नहीं था. मुझे नहीं पता था कि यहां कैसे आगे बढ़ना है.'

राखी बताती हैं कि वो एक ऐसे खानदान से आती थीं, जहां लड़कियों की जल्दी शादी कर दी जाती थी. इसलिए राखी अपने सपनों की उड़ान भरने घर से भाग गईं. शुरूआत में राखी सावंत के साथ वो हुआ, जिसकी उन्होंने उम्मीद नहीं थी. राखी बताती हैं, 'मैं जब किसी के पास फोटो लेकर जाती थी, तो लोग फोटो ले लेते थे, लेकिन अंदर से रूम बंद कर देते थे. मुझसे बोलते थे दिखाओ, मैं डांस करने लगती थी. वो कहते थे कि ये नहीं, मुझे वो दिखओ. इस तरह मुझे टॉर्चर किया गया.'

जब नीरू बनीं राखी सावंत

राखी सावंत का कहना है कि लोगों ने उनसे कहा कि उनमें ऐसा क्या है, जो वो एक्ट्रेस बन सकती हैं. लोगों के तानों से परेशान होकर राखी एक दिन हॉस्पिटल पहुंच गईं. डॉक्टर से कहा कि 'क्या आप मुझे चेंज कर सकते हैं. मुझे हीरोइन बना सकते हैं. डॉक्टर ने मेरी सर्जरी करी और फिर 'परदेसिया' गाना आया. इसके बाद मैं नीरू से राखी बन गई.' 'परदेसिया' के बाद राखी के सॉन्ग 'मोहब्बत है मिर्ची' ने हर तरफ उनके नाम का शोर मचा दिया था.

शाहरुख खान ने किया लॉन्च

राखी बताती हैं कि 'मैं हूं ना' के लिए वो फराह खान के पास बुर्का पहनकर ऑडिशन देने गई थीं. बुर्के के नीचे उन्होंने बिकिनी पहनी हुई थी. राखी को देखते ही फराह ने उन्हें फिल्म के लिए फाइनल कर लिया. राखी कहती हैं कि उन्हें शाहरुख खान ने इंडस्ट्री में लॉन्च किया है.

एक तरफ राखी इंडस्ट्री में अपना करियर बना रही थीं. वहीं दूसरी उनके पिता ने उनसे सारे नाते तोड़ लिए थे. पर राखी रुकी नहीं और दिल में तमाम दर्द लिए अपने सफर में आगे बढ़ती रहीं.

विवादों में रही लव लाइफ

बचपन में राखी को घरवालों से प्यार नहीं मिला. वहीं जब बड़ी हुईं, तो उन्हें पार्टनर का साथ नसीब नहीं हुआ. सबसे पहले राखी डांसर अभिषेक अवस्थी संग नजर आईं. अभिषेक और राखी ने 'नच बलिए' में हिस्सा भी लिया था. पर इनका रिश्ता ज्यादा नहीं चला और दोनों अलग हो गए. अभिषेक के बाद राखी ने 'स्वयंवर' में एनआरआई इलेश परुजनवाला से सगाई की, पर यहां भी बात नहीं बनी.

2019 में राखी सावंत ने खुलासा किया कि उन्होंने एनआरआई रितेश से सीक्रेट शादी की है, वो जल्द ही अपने पति को दुनिया के सामने लाएंगी. बिग बॉस 15 में राखी ने अपने पति रितेश के साथ एंट्री ली, लेकिन बाहर निकलते ही इनका रिश्ता टूट गया. पर यहां भी राखी ने हार नहीं मानी और वो आदिल के साथ आगे बढ़ीं.

फिलहाल आदिल और राखी की शादी भी खतरे में नजर आ रही है. राखी को शक है कि आदिल का बिग बॉस मराठी के किसी कंटेस्टेंट संग अफेयर है. इसलिये उन्होंने अपनी शादी की बात मीडिया में रखी.

एक तरफ राखी के सामने रिश्ते को बचाने का चैलेंज हैं. वहीं दूसरी ओर राखी की मां को कैंसर के साथ ब्रेन ट्यूमर हो गया है. अस्पताल में राखी की मां का इलाज चल रहा है.

इसलिये हैं ड्रामा क्वीन

राखी सावंत कहती हैं कि वो मरते दम तक चर्चित रहना चाहती हैं. दुनिया कहती है कि वो ड्रामा क्वीन हैं, लेकिन सच यही है कि राखी जो हैं, जो करती हैं, अगर राखी वो नहीं करेंगी, तो फिर राखी सावंत क्यों कहलाएंगी. सोचने वाली बात ये भी है कि तमाम मुश्किलों के बावजूद राखी सावंत हिम्मत नहीं हारती और ना किसी ना किसी तरह लोगों को हंसाती रहती हैं. वरना इतनी परेशानियां देखने के बाद, मजबूत से मजबूत इंसान भी टूट जाता है.

More Power To You Rakhi!