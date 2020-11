निक्की की हरकतों पर गुस्साए अली गोनी, एक्ट्रेस का जीना हराम करने की ठानी

निक्की तंबोली बिग बॉस 14 की शुरुआत से चर्चा में बनी हुई हैं. एक्ट्रेस ने शुरुआती दो हफ्तों में सभी को अपने इशारों पर नचाया था. लेकिन इसके बाद निक्की के गेम में बदलाव दिखा. अब गैप के बाद एक बार फिर निक्की तंबोली अपने पुराने फॉर्म में लौट चुकी हैं. निक्की ने अपनी हरकतों से कैप्टन अली गोनी को परेशान कर दिया है.

निक्की ने किया अली को परेशान

निक्की अली के कैप्टन बनने के नाराज हैं. निक्की के मुताबिक वे कैप्टन बनना चाहती थीं. लेकिन बहुमत के आधार पर उन्हें टास्क से वोट आउट किया गया. इसकी वजह से निक्की अब अली को उनकी कैप्टेंसी के दौरान खूब परेशान कर रही हैं. निक्की सबसे पहले तो सुबह अपने बिस्तर से उठी नहीं. वे सोने का नाटक करती रहीं. जिसके बाद बिग बॉस को अलार्म बजाना पड़ा. अली ने प्यार से निक्की को समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन निक्की मानी नहीं.

