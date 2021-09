BB OTT: प्रतीक सहजपाल के फैसले के खिलाफ गईं नेहा भसीन, यूजर्स ने की तारीफ

बिग बॉस ओटीटी में नेहा भसीन और प्रतीक सहजपाल के कनेक्शन ने शो का समा बांध दिया है. दोनों की नजदीकियां घरवालों और दर्शकों के लिए गॉस‍िप का टॉप‍िक बन चुका है. लेक‍िन फ्लर्ट और मस्ती के बीच दोनों में हाल ही में एक फैसले को लेकर असहमत‍ि भी नजर आई. इसे देखकर लोगों ने नेहा की तारीफ भी की है और सोच में भी पड़ गए हैं कि आख‍िर नेहा के दिमाग में चल क्या रहा है.

यह फैसला शमिता शेट्टी और निशांत भट्ट में से किसी एक को नॉमिनेशन से बचाने का था, जिसपर दोनों की अलग-अलग राय थी. प्रतीक निशांत को बचाना चाहते थे और नेहा शमिता को. प्रतीक के बार-बार समझाने के बावजूद नेहा ने शमिता को चुनकर प्रतीक के फैसले के ख‍िलाफ जाना सही समझा. नेहा का यह डिसीजन दोनों के रिलेशन के बारे में कुछ अलग ही बता रहा है.

BB OTT: प्रतीक सहजपाल को नेहा भसीन ने कहा- मर्द बन, एक्टर बोले- शांत हो जाओ

नेहा के इस फैसले की ट्व‍िटर पर तारीफ की जा रही है. लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि नेहा का प्रतीक से लगाव कोई चाल तो नहीं.

Breaking!#MooseJattana is Crying badly after #PratikSehajpal Betrayed #NishantBhat and Saved #ShamitaShetty because #NehaBhasin wanted to save Shamita.



Do you think Pratik is getting influenced by Neha ?



Like- No

Retweet- Yes#BiggBossOTT — Khabri 👂 (@real_khabri_1) August 31, 2021

#NehaBhasin is absolutely correct 💕#ShamitaShetty is misunderstood 🥺

I can’t understand why some people have so much hate for her. #BiggBossOTT pic.twitter.com/FAJ0DW99JZ — Shyal (@ShyalSonika) August 30, 2021

Well done #NehaBhasin you played with integrity. And your reasoning was clear and mature. https://t.co/Zc7Bi3KU9b — Kimmi 🎸 (@soloistchanloey) August 31, 2021

Why are #NishantBhatt and #MooseJattana feeling betrayed? In last week's nomination #NehaBhasin agreed with #PratikSehajpal to save nishant n moose so, this time they saved Neha's friend #ShamitaShetty! Pratik did fair as a connection! #BiggBossOTT #BiggBossOTTVootSelect — Arusha彡 (@babySha_n0t_meh) August 31, 2021

वहीं दूसरी ओर शमिता शेट्टी ने खुद को नॉमिनेट किया और राकेश बापट को सेव किया है. शमिता ने इसके लिए अपनी चिट्ठी फाड़ी जिसे देख राकेश भी इमोशनल हो गए. दोनों का कनेक्शन भी काफी चर्चा में है.

बता दें बिग बॉस ओटीटी में एंटरटेनमेंट का धमाका करने के लिए निया शर्मा आ रही हैं. निया वाइल्ड कार्ड एंट्री के जर‍िए बतौर कंटेस्टेंट शो में आएंगी. हाल ही में निया ने एक वीड‍ियो भी शेयर किया था. उन्होंने फोटो शेयर कर कहा 'चलो कुछ तूफानी करते हैं...'