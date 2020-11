नागिन 5: बानी के सामने एक नई चुनौती, क्या है तहखाने से जुड़ा राज?

एकता कपूर के शो नागिन 5 में नया ट्विस्ट आने वाला है. मेकर्स शो को एंटरटेनिंग बनाने के लिए नए-नए ट्विस्ट लेकर आ रहे हैं. सीरियल में अब बानी एक्शन अवतार में आने वाली है. साथ ही बानी के सामने एक नई चुनौती आने वाली है. बानी शो में अपना बदला लेती दिखेंगी. शो से जुड़ा एक प्रोमो वायरल हो रहा है. इस प्रोमो में बानी वीर के भाई को मारती दिख रही है. वो वीर के कजिन भाई को पानी में डूबोती दिख रही हैं और बोलती हैं- मैं तेरे पूरे खानदान में एक-एक से बदला लूंगी.

क्या है तहखाने से जुड़ा राज?

इसके अलावा शो में एक नई एंट्री और होने जा रही है. सीरियल में एक तहखाने से जुड़ी एक नई मिस्ट्री देखने को मिलेगी. बानी नागिन बनकर उस राज की तहकीकात करेगी और तहखाने से जुड़े एक राज का पर्दाफाश करेगी.



देखें: आजतक LIVE TV



बता दें कि खबरें हैं कि शो से मोहित सहगल की एग्जिट होने वाली है. रिपोर्ट के मुताबिक, मोहित सहगल का रोल जल्द ही खत्म होने वाला है. वहीं वीर को भी बानी के नागिन होने की सच्चाई पता चल जाएगी. इसी के साथ शो में लव ट्राएंगल भी देखने को मिलेगा. मेकर्स शो में नई एक्ट्रेस लाने का प्लान बना रहे हैं.

🎬| New Promo for #Naagin5 is out now and we can't wait to see our Sarvashresht Adi Naagin in action. 😍



Upcoming epis are going to be extremely thrilling and exciting. Keep watching #Naagin5. 💥😱@SurbhiChandna #SurbhiChandna #BaniSharma #SurbhiOnNaagin pic.twitter.com/wt4HEVJdtl