KBC: एक करोड़ के इस सवाल पर कंटेस्टेंट ने छोड़ा खेल, जानिए क्या है सही जवाब

कौन बनेगा करोड़पति के गुरुवार के एपिसोड में हॉटसीट पर बैठे बुधवार के एपिसोड के रोलओवर कंटेस्टेंट विजय पाल सिंह. मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाले विजयपाल कोरियर बॉय की नौकरी करते हैं और 8 हजार रुपये महीने की पगार पाते हैं. विजय पाल ने गुरुवार को 1 करोड़ के सवाल का सामना किया, हालांकि वह इसका सही जवाब नहीं जानते थे.

विजयपाल ने इतना आगे तक जाने के बाद रिस्क लेना ठीक नहीं समझा और 1 करोड़ रुपये के सवाल पर क्विट कर दिया. वह 50 लाख रुपये की धनराशि लेकर घर लौट गए. लेकिन क्या आपको गुरुवार के शो में 1 करोड़ रुपये के लिए पूछे गए सवाल का सही जवाब पता है? चलिए जानते हैं.

क्या था 1 करोड़ का सवाल?

- शोभाराम कुमावत राजस्थान राज्य के गठन के एक चरण में आने वाले किस संक्षिप्त कालीन संघ के एकमात्र मुख्यमंत्री बने?

(ए).वृहद् राजस्थान (बी).राजस्थान संघ (सी).मत्स्य संघ (डी).संयुक्त राजस्थान संघ

काफी सूझबूझ के साथ खेल को खेलने वाले विजय पाल की इस सवाल तक आते-आते सभी लाइफलाइनें खत्म हो चुकी थीं और इस सवाल पर काफी देर तक विचार करने के बाद वह इस नतीजे पर पहुंचे कि वह चांस नहीं लेंगे और खेल को क्विट करेंगे. इसके बाद अमिताभ ने उन्हें किसी एक सवाल पर गेस करने को कहा और उन्होंने ऑप्शन ए को लॉक किया.

