कॉलेज में पहली बार किया KBC के लिए ट्राई, 2020 में करोड़पति बनीं नाजिया

कौन बनेगा करोड़पति के सोमवार के एपिसोड में दिल्ली से आईं नाजिया नसीम ने एक करोड़ के सवाल का सही जवाब दिया. नाजिया इस सीजन की पहली करोड़पति कंटेस्टेंट बन गईं, हालांकि 7 करोड़ के सवाल का सही जवाब नहीं पता होने के चलते उन्होंने 1 करोड़ के सवाल पर ही क्विट करने का फैसला किया.

कॉलेज के दिनों से थी केबीसी में आने की कोशिश

टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ बातचीत में नाजिया ने बताया कि वह कॉलेज के दिनों से ही केबीसी में आने की कोशिश कर रही थीं. नाजिया ने कहा- कौन बनेगा करोड़पति को 20 से ज्यादा साल और 12 सीजन हो गए हैं और मैं कॉलेज में थी जब मैंने पहली बार इसके लिए ट्राई किया था.

उन्होंने बताया, "वो लैंडलाइन फोन के दिन थे जो 15-20 दिनों में डेड हो जाया करते थे. तब हम टेलीफोन बूथों में जाकर अपनी किस्मत आजमाया करते थे. हम अपनी फिंगर्स क्रॉस्ड रखकर कॉलबैक का इंतजार किया करते थे. किसे पता होता था कि जब कॉलबैक आएगा तब तक हमारा फोन ही डेड हो चुका होगा. लोगों का कॉल लगेगा ही नहीं"

