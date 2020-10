KBC: छवि कुमार से इंप्रेस हुए अमिताभ बच्चन, कहा- कंटेस्टेंट्स को लेनी चाहिए ये 3 सीख

कौन बनेगा करोड़पति के बुधवार के एपिसोड में हॉटसीट पर आईं गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश की छवि कुमार. छवि पेशे से एक टीचर हैं और उनके पति भारतीय वायु सेना में कार्यरत हैं. छवि ने बहुत समझदारी के साथ खेल को आगे बढ़ाया और बहुत तेजी के साथ पहला पड़ाव पार कर लिया.

छवि के खेलने के तरीके से अमिताभ बच्चन इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने कौन बनेगा करोड़पति देखने और खेलने की इच्छा रखने वालों को एक संदेश दिया. अमिताभ बच्चन ने बताया कि छवि में वो कौन से गुण हैं जो केबीसी खेलने वाले और खेलने की इच्छा रखने वाले हर इंसान में होनी चाहिए.

अमिताभ ने कहा, "इनके अब तक के खेलने के तरीके में हमें कुछ ऐसी बातें देखने को मिलीं. जो मैं समझता हूं कि दूसरे खिलाड़ियों के लिए भी सहायक बन सकती हैं. पहली बात- धैर्य न खोएं. दूसरी बात- सोच विचार करें. तीसरी और आखिरी बात- जागरुकता. इस जागरुकता का लाभ उन्हें अब तक मिला है और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी मिलता रहेगा."

