इस एक्स कंटेस्टेंट के कहने पर बिग बॉस 14 का हिस्सा बनीं कविता कौशिक

Singhasan par shaasan karne ke liye sabka anushaasan mein rehna bohot jaroori hain, aur KK ki captaincy ne yeh sahi saabit kar diya.. #DabanggKavita Dekhiye #BiggBoss 10:30 pm on weekdays & 9 pm on weekends! @colorstv & @vootselect par TV se pehle #CaptainKK #BiggBoss2020 #BiggBoss14 #BiggBoss #BB14 #KavitaKaushik #teamkk #dhakadchhori #captainkavitakakeher

A post shared by Kavita (@ikavitakaushik) on Oct 26, 2020 at 11:40am PDT