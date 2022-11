KBC 14: हॉट सीट पर पहुंचा Kartik Aaryan का हमशक्ल, देखकर शॉक्ड हुए अमिताभ बच्चन, बताया सात समंदर पार किसके लिए धड़क रहा दिल?

Kaun Banega Crorepati 14: बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन की पॉपुलैरिटी हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है. कार्तिक के लिए फैंस की दीवानगी देखने लायक होती है. अब टीवी के सबसे हिट शो कौन बनेगा करोड़पति में भी कार्तिक आर्यन के एक बड़े फैन पहुंच गए हैं. हॉट सीट पर बैठकर कार्तिक आर्यन के फैन ने अमिताभ बच्चन संग खूब मस्ती की, जिसके बाद बिग बी ने उन्हें स्पेशल सरप्राइज भी दिया.

KBC में कार्तिक आर्यन के फैन का धमाल

कौन बनेगा करोड़पति के कंटेस्टेंट वैभव रेखी का प्रोमो वीडियो शेयर किया गया है. प्रोमो में कार्तिक आर्यन के हमशक्ल और एक्टर के डाई हार्ट फैन हॉट सीट पर बैठे अमिताभ बच्चन संग गपशप करते हुए नजर आ रहे हैं. प्रोमो में अमिताभ बच्चन को वैभव से उनकी लव लाइफ पर बातचीत करते हुए देख जा सकते हैं.

अमिताभ बच्चन प्रोमो वीडियो में कहते दिख रहे हैं कि वैभव एक हिंदी कलाकार (कार्तिक आर्यन) से मिलते हैं. कौन हैं वो? इसपर वैभव खुद को कार्तिक आर्यन बताते हैं. वे कहते हैं- हाय...मैं हूं कार्तिक आर्यन नाम तो आपने सुना ही होगा. कंटेस्टेंट की इस बात पर अमिताभ उनसे कहते हैं- कार्तिक की फीमेल फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है. आपकी कितनी है? अमिताभ की इस बात पर वैभव कहते हैं- सर सच बताऊं तो मेरी भी ठीक-ठीक फॉलोइंग है. लेकिन मेरा गोल पहले से कहीं ओर फिक्स्ड है. अमिताभ आगे कहते हैं- ये गोल आस-पास है या किधर है. अमिताभ के सवाल पर वैभव कहते हैं- गोल थोड़ी दूर है, लेकिन हो जाएगा.

अमिताभ आगे पूछते हैं-दूर कहां? इसपर वैभव कहते हैं- सात समंदर पार है. अमिताभ आगे कहते हैं- आपने इतनी दूर कहां भेज दिया? वैभव कहते हैं- वो गोल वहीं का है. दरअसल, वैभव यहां अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बात करते हैं. उनकी गर्लफ्रेंड सात समंदर पार है. अब वैभव की गर्लफ्रेंड के बारे में और जानने के लिए आपको एपिसोड देखना होगा.

Kartik Aaryan, A Star with a huge female fan following sharing his fan moment at Kaun Banega Crorepati ⭐#KartikAaryan #KaunBanegaCrorePati #KBC2022pic.twitter.com/pXtBVolXga