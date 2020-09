सेटबैक का जवाब कमबैक से, KBC 10 की करोड़पति विनर ने सुनाई वापसी की कहानी

कौन बनेगा करोड़पति 28 सितंबर से रात 9 बजे से शुरू होने वाला है. शो इस बार काफी हद तक अलग होने वाला है. शो के प्रोमोज आने भी शुरू हो गए हैं. सोनी टीवी ने हाल ही में एक केबीसी का प्रोमो शेयर किया है. इस प्रोमो में केबीसी 10 में नजर आईं बिनीता जैन दिख रही हैं. बिनीता केबीसी 10 की इकलौती करोड़पति विनर थीं.

बिनीता ने दिया सेटबैक का जवाब कमबैक से

वीडियो में वो अपने सबसे बड़े सेटबैक के बारे में बात करती दिख रही हैं. वो कहती हैं- जब मेरे पति की किडनैपिंग हुई थी. इसने मेरी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया था.

वो अपनी शादी के बारे में बताते हुए कहती हैं- मेरी शादी 1991 में हुई थी और 6-7 सालों में दो बच्चे हुए. लाइफ बिल्कुल ठीक चल रही थी. लेकिन 2003 में बहुत ही बुरा हादसा हुआ था. मेरे पति हर महीने बिजनेस की वजह से दूसरे राज्यों में जाते थे. एक बार जब वो गए तो लौटकर ही नहीं आए. पता करने पर मालूम चला कि किडनैपिंग का केस था. उसके बाद मुझे लगा कि अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मैं डिप्रेशन में चली जाऊंगी.

