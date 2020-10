बच्चों की वजह से KBC में पहुंचा कंटेस्टेंट, बिग बी ने वीडियो कॉल कर की बातचीत

कौन बनेगा करोड़पति के बुधवार के एपिसोड में महाराष्ट्र के मुंबई शहर से आए स्वपनिल चव्हाण हॉटसीट पर बैठे. स्वपनिल ने मंगलवार को खेल शुरू किया था लेकिन समय सीमा समाप्त होने के बाद वह बतौर रोलओवर कंटेस्टेंट हॉटसीट पर आए. स्वप्निल ने बहुत समझदारी से खेलते हुए 25 लाख रुपये जीत लिए थे.

इसके बाद खेल के बीच अमिताभ ने जब स्वप्निल से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि किस तरह वह अपने बच्चों की वजह से आज इस शो पर पहुंच सके हैं. स्वप्निल ने बताया कि उनके बच्चे इस शो के बहुत बड़े फैन हैं और शो का एक भी एपिसोड मिस नहीं करते हैं.

स्वप्निल ने बताया कि उनके बच्चों ने फोन में सोनी लिव एप्लीकेशन इंस्टॉल है और वे ऑनलाइन ये गेम खेलते रहते थे. उन्होंने बताया कि वे अक्सर आकर पूछा करते थे कि पापा इस सवाल का जवाब क्या होगा. स्वप्निल ने कहा कि वहीं से उनका केबीसी के लिए ये सफर शुरू हुआ था. स्वप्निल शो से कुल 25 लाख रुपये जीतकर गए.

