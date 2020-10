करणवीर बोहरा का रुबीना दिलैक को सपोर्ट, सलमान खान के ह्यूमर पर किया कमेंट

बीते वीकेंड का वार में सलमान खान ने मजाक में रुबीना दिलैक के पति अभिनव शुक्ला को सामान कहकर बुलाया था. इस पर एक्ट्रेस ने तब तो हंसते हुए सलमान को ऐसा ना कहने को कहा था. लेकिन बाद में इसपर काफी बवाल हुआ. रुबीना को ये बात बेहद बुरी लगी. उन्होंने बिग बॉस से भी इसकी शिकायत की. वो पति को सामान कहकर बुलाए जाने पर इतनी नाराज हुईं कि शो छोड़ने को भी तैयार हो गईं. तब बिग बॉस ने रुबीना को समझाया.

सलमान खान के ह्यूमर पर करणवीर का कमेंट

अब एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट करणवीर बोहरा ने रुबीना दिलैक का सपोर्ट किया है. साथ ही करणवीर ने होस्ट सलमान खान के सेंस ऑफ ह्यूमर पर भी कमेंट किया है. करणवीर के मुताबिक, सलमान खान का ह्यूमर कभी कभी सही नहीं होता है. करणवीर बोहरा ने ट्वीट कर लिखा- बतौर एक्टर और बिग बॉस होस्ट सलमान भाई की शख्सियत का पूरा सम्मान करते हुए कहना चाहूंगा कि चाहे तुम छोटी सी गलती करो, आप उस पर हंसा जाना पसंद नहीं करोगे और पब्लिक में उसका मजाक बनाया जाना भी. मैं आपसे बेहद प्यार करता हूं सलीम खान साहब, सलमा-हेलन आंटी.

With all due respect to Salman bhai's stature as an actor/host ( #BiggBoss2020 ) I'd like to say that, however silly a mistake you make, you don't like to be laughed at or made mockery out of in public... I love, like I really love, Salim Khan saab, Salma Aunty and Helen Aunty... — Karanvir Bohra (@KVBohra) October 21, 2020

करणवीर ने लिखा- हम उन्हें सालों से जानते हैं. उनके लिए मेरे दिल में काफी सम्मान है. इसलिए ही मैंने बिग बॉस में सब कुछ स्पोर्टिंगली लिया था. ये मेरे संस्कार है कि बड़ों के सामने बहस ना करो. इस तरीके से मैं पला बढ़ा हूं. लेकिन मेरी पत्नी भी गलत नहीं थी जब उसने ओपन लेटर लिखा था.

we have known them for years. I have the highest respect for them, which is why I took everything sportingly in the show ( #BiggBoss ) It's in my culture not to speak back to elders, I've been raised that way...

but my wife wasn't wrong when she wrote the open letter. — Karanvir Bohra (@KVBohra) October 21, 2020

करणवीर ने ट्वीट में लिखा- उसे वो लगा जो किसी भी पत्नी को अपने पति के लिए महसूस होता. अगर रुबीना दिलैक की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो वो जायज है. मैं बिग बॉस बिल्कुल भी नहीं देख रहा हूं. लेकिन मैं सलमान भाई को बतौर शो का होस्ट पसंद करता हूं. ऐसा कभी कभार ही होता है जब मुझे उनका ह्यूमर थोड़ा सा सही नहीं लगता.

She felt, what any wife would feel for their husband, if @RubiDilaik 's sentiments are hurt, it's valid.. I'm not watching the show at all but I like Salman Bhai as the host of the show. It's only sometimes I find his humour a little condescending.#BiggBoss14 — Karanvir Bohra (@KVBohra) October 21, 2020

मालूम हो, सीजन 12 में सलमान खान ने कई बार करणवीर बोहरा के ड्रेसअप और लुक्स का मजाक उड़ाया था. जिससे करणवीर की पत्नी खासा नाराज भी हुई थीं. उन्होंने इसकी ओपन लेटर लिखकर निंदा की थी.