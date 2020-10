ज्यादा लगेज पर लगा चार्ज तो गुस्साए करणवीर बोहरा, ट्वीट कर की शिकायत, मगर हो गए ट्रोल

सोशल मीडिया के आने से लोगों को ये सहूलियत जरूर मिली है कि वे अपने भाव सभी से जाहिर कर सकते हैं. अपनी सच्चाई बता सकते हैं. हक की मांग कर सकते हैं. गुस्सा जाहिर कर सकते हैं. हाल ही में टीवी एक्टर करणवीर बोहरा ने एयरलाइन पर इस बात का गुस्सा जाहिर किया कि उनके लगेज का वजन थोड़ा सा ही बढ़ा था मगर उनसे इसके लिए ज्यादा चार्ज किया गया. लेकिन करण ऐसा कर के खुद फंस गए और ट्रोल्स के निशाने पर आ गए. उन्हें लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा.

करणवीर बोहरा ने ट्विटर पर एक फोटो शेयर कर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए लिखा- बहुत ही दुखद है. मेरे 2 बैग में 4 किलोग्राम सामान ज्यादा था और एयरलाइन द्वारा उन्हें छूट नहीं मिली और उन्हें इसके लिए एक्स्ट्रा पैसे देने पड़े. यहां पर बात रुपये की नहीं है. बात बेकार कस्टमर सर्विस की है. करणवीर के ये ट्वीट करने के बाद कई सारे लोगों ने इसमें करणवीर को ही जिम्मेदार ठहराया और ये पोस्ट करने के लिए उनकी आलोचना भी की गई. उन्हें कई ट्विटर यूजर्स ने कहा कि नियम सभी के लिए एक समान होते हैं.



Very disappointed with @flyspicejet airline #dehradun ... For a mere 4kg excess on 2 bags your exec Deepak couldn't give a costumer a waiver on the Bags, the point is not about the money, This is just poor customer service. pic.twitter.com/Ip2E11v7EF — Karanvir Bohra (@KVBohra) October 16, 2020

एक शख्स ने लिखा- रूल्स आर रूल्स. एक दूसरे शख्स ने लिखा- बहुत दुखद की आपने ये पोस्ट की. एक शख्स ने उल्टा उस कर्मचारी की ही तारीफ कर दी जिसने भारी लगेज के चार्ज लगाए. करणवीर बोहरा को यूजर्स यही बताते नजर आए कि चाहें वो सेलिब्रिटी हो या फिर कोई आम नागरिक, रूल्स सभी के लिए एक ही होते हैं. इसके अलावा एयरलाइन्स की तरफ से भी इस मामले पर प्रतिक्रिया आ गई.

Be it 1kg or 4kg, rules are rules for everyone. What if everyone on the plan puts an extra 4kg and everyone asks for a waiver!!! The guy in the counter is just doing his job. Asks about waiver and then says it's not about money. Strange!!! — kalpana sandadi (@kalpana_sandadi) October 16, 2020

Great job @flyspicejet ....keep up the governance in Customer Service irrespective of what @KVBohra Feels. The tweet is a reflection of the person's mindset and not that of your committed employee Deepak! — Vijay Murthy (@VijayMurthyIND) October 16, 2020

Try flying with United they charge you $100 for every extra pound if you go over the set baggage limit. — Maryam (مریم) (@MaryamAzimi3) October 16, 2020

Why should You be an exception @KVBohra....RULES are RULES for everyone...

Keep up the good work @flyspicejet ..👏👏👏 — The hands that write (@PayalRohira1) October 16, 2020

Hi Mr.Bohra, we truly understand your concern. However, in case of excess baggage, charges shall be levied as per the policy which is applicable for all our customers. Rest assured, your feedback has been noted. — SpiceJet (@flyspicejet) October 16, 2020

एयरलाइन्स ने जवाब में कही ये बात

उनकी तरफ से ट्वीट में कहा गया कि- हाए मिस्टर बोहरा. हम वाकई में आपकी समस्या समझते हैं. पॉलिसी के आधार पर अगर लगेज का वजन ज्यादा होता है तो सभी कस्टमर्स को उसका एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है. बाकी आपके फीडबैक को नोट कर लिया गया है.