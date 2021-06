पत्नी संग विवाद के बीच करण मेहरा ने बेटे काविश को किया बर्थडे विश, लिखी ये पोस्ट

एक्टर करण मेहरा और निशा रावल हाल ही में तब खबरों में आए थे. जब निशा ने करण पर घरेलू हिंसा के आरोप लगाए थे और करण को अरेस्ट करवाया था. हालांकि, करण को अगले दिन ही जमानत मिल गई थी. इसके बाद निशा और करण ने अपनी शादीशुदा जिंदगी में चल रहे तनाव को लेकर कई खुलासे किए. निशा और करण ने एक-दूसरे पर काफी आरोप लगाए.

करण और निशा को इस शादी से एक बेटा है. बेटे का नाम काविश है. आज काविश के बर्थडे पर करण ने एक स्पेशल पोस्ट शेयर की है. करण ने स्पेशल बर्थडे केक और गिफ्ट के साथ एक स्वीट सा नोट भी लिखा है.

करण ने बेटे काविश को किया बर्थडे विश

करण मेहरा ने लिखा- हैप्पी बर्थडे मेरे लिटिल मैन काविश. भगवान तुम पर आर्शीवाद बनाए रखे और तुम्हारी रक्षा करे. मुझे याद है कि तुम मुझसे कह रहे थे कि तुम मुझसे बहुत सारा (gazillions) प्यार करते हो और मैंने कहा था I Love You gazillions and gazillions and gazillions.............❤️ मैं हमेशा तुम्हारे दिल में रहूंगा. मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा. सभी का शुक्रिया.🙏Kove and Kugs 😘🤗

बता दें कि एक इंटरव्यू में करण ने अपने बेटे को लेकर चिंता व्यक्त की थी. उन्होंने कहा था- मुझे लगता है कि निशा के साथ मेरा बेटा सुरक्षित नहीं है. पहले मैंने खुशी-खुशी ये निर्णय किया था कि काविश निशा के साथ रहे, लेकिन अब मैं ये नहीं चाहता. मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा प्रभावित हो. मै उसे लकेर चिंतित हूं.



करण और निशा की पर्सनल लाइफ की बात करें तो 2012 में दोनों ने 5 साल के रिलेशनशिप के बाद शादी की थी. उनकी जोड़ी को फैंस काफी पसंद करते थे. करण को शो ये रिश्ता क्या कहलाता है से फेम मिला था.