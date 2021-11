Kamya Punjabi को बोरिंग लगता है Tejasswi Prakash-Karan Kundrra का बॉन्ड, BB मेकर्स पर तंज

बिग बॉस के शुरुआती 2 हफ्तों में करण कुंद्रा का शानदार गेम देखने को मिला था. उन्हें फैंस ने शो का विनर तक घोषित कर दिया था. लेकिन तीसरे हफ्ते के बाद से करण कुंद्रा बैकफुट पर खेल रहे हैं. उनकी गेम ही बदल गई है. करण कुंद्रा शो में तेजस्वी प्रकाश संग लव एंगल ट्रैक में इतने बिजी हो गए कि अपना प्लॉट ही भूल गए हैं. चाहे करण-तेजस्वी का हैशटैग #tejran ट्रेंड कर रहा हो, लेकिन इन दोनों घरवालों का बॉन्ड काम्या पंजाबी को बोरिंग लग रहा है.

काम्या पंजाबी को नहीं पसंद #tejran

सोमवार का एपिसोड देखने के बाद काम्या पंजाबी ने ट्वीट कर लिखा- क्या हम शो में कभी करण कुंद्रा को सिर्फ तेजस्वी प्रकाश को मनाते रहते के अवाला कुछ और करते देखेंगे? ये काफी बोरिंग है. करण को ये बताने के लिए कितने लोग चाहिए कि वे अपना प्लॉट खो चुके हैं. अब तुम रेस में कहीं नहीं हो. (गुस्से वाले इमोजी के साथ) ये काफी निराशाजनक है.

Vicky Kaushal Katrina Kaif Wedding: वेडिंग डेट पर नहीं चली Vicky Kaushal की मर्जी, Katrina Kaif के फैसले के आगे झुके!



Will we ever get to see #KaranKundrra doing something else in the show except manaoing #TejasswiPrakash ???? Its boring as hell, how many people do u need Karan to tell you that u hav lost the plot, you are no where in this race anymore 😡😡 it’s so disappointing #BB15 @ColorsTV