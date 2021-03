टीवी एक्ट्रेस काम्या पंजाबी अपनी मुखर विचारों को सोशल मीड‍िया पर रखने के लिए जानी जाती हैं. अंतराष्ट्रीय मह‍िला दिवस 2021 पर काम्या ने बिकिनी में अपनी फोटो शेयर कर मह‍िलाओं को विश किया. लेक‍िन विश करने का उनका ये अंदाज लोगों को पसंद नहीं आया. लोगों ने काम्या को ट्रोल कर सस्ती स्वरा भास्कर कह दिया है.

उन्होंने फोटो शेयर कर लिखा- 'सांस लें, हवा को महसूस करें, दुन‍िया तुम्हारी है! तुम मजबूत हो, खूबसूरत हो, तुम तुम हो. जाओ चिल्लाओ और लोगों को जानने दो कि ये तुम्हारी जिंदगी है और इसे तुम्हें अपनी शर्तों पर जीना है...मह‍िला क्या कर सकती है इसकी कोई सीमा नहीं है...जाओ उसे हास‍िल करो...दुन‍िया की हर प्यारी मह‍िला को हैप्पी वीमेन्स डे'. उनके इस मैसेज पर लोगों ने उन्हें ट्रोल कर दिया है.

Breathe,feel the air,the world is urs! You are strong you are beautiful you are you Go scream out loud n let them know this is ur life n u will live on ur own terms...There is no limit of what a women can achieve...Go for it #HappyWomensDay to all the lovely women in this world💕 pic.twitter.com/aELG0X9yZU