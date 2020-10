बिग बॉस: जैस्मिन ने लगाया एजाज पर आरोप, किसका साथ देंगे सलमान?

बिग बॉस 14 के वीकेंड का वार इस बार काफी मजेदार होने वाला है. जहां एक ओर शो में रुबीना दिलैक बिग बॉस के ख‍िलाफ आवाज ऊंची करती नजर आएंगी, वहीं दूसरी ओर एजाज खान, जैस्मिन भसीन के आरोपों के घेरे में नजर आएंगे. रव‍िवार के वीकेंड का वार में काफी धमाल होने वाला है.

बिग बॉस ने वीकेंड का वार का प्रोमो रिलीज किया है, जिसमें एजाज खान कटघरे में खड़े नजर आ रहे हैं. उनपर जैस्मिन भसीन डराने का आरोप लगती हैं. वे टास्क में एजाज द्वारा इस्तेमाल गलत टैक्ट‍िक्स का हवाला देते हुए कहती हैं- हम टास्क करते हैं पर हम सभी को पता होता है कि हमें कौन सी लाइन क्रॉस नहीं करनी है. इशारे में बताते हुए जैस्मिन कहती हैं- वे मेरे मुंह के इतने करीब आकर मुझे डरा रहे थे, जो कि मुझे लगता है कि यह आपकी पर्सनालिटी का बहुत गंदा हिस्सा है. ये गेम में शारीर‍िक तौर पर महिला को इतना डरा देते हैं कि वह महिला खुद ही असहज होकर पीछे हट जाएगी.

