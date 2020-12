बिग बॉस: रुबीना को कविता कौशिक ने दी धमकी, फिर घर से निकलीं बाहर

बिग बॉस के घर में हर छोटी-छोटी बात पर लड़ाई-झगड़ा होना आम बात है. लेकिन इस लड़ाई-झगड़े में कंटेस्टेंट का घर से बाहर चले जाना थोड़ा शॉकिंग हो जाता है. अब शो से जुड़ा एक प्रोमो सामने आया है, इसमें रुबीना और कविता के बीच जुबानी जंग देखने को मिल रही है. जिसके बाद कविता को घर के बाहर जाते हुए भी देखा जा सकता है.

क्या घर से बाहर हुईं कविता?

प्रोमो में रुबीना दिलैक और कविता कौशिक लड़ते हुए नजर आ रहे हैं. कविता रुबीना को बोलती हैं बाहर मिल, बताऊंगी. तो रुबीना बोलती हैं यहीं बता जो भी है, इसके अलावा कविता रुबीना को बोलती हैं एक लाफा मारूंगी निकल यहां से, तो रुबीना भी उन्हें गुस्से में चुप रहने के लिए बोलती हैं. इसके अलावा कविता रुबीना को बोलती हैं तुम अपने पति की सच्चाई जानती हो. तो रुबीना बोलती हैं हिम्मत है तो बोल. दोनों के बीच काफी बहसबाजी होती है.

