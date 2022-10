Shalin Bhanot नहीं इस को-स्टार के प्यार में हैं Sumbul Touqeer! मान्या के पूछने पर दिया जवाब

बिग बॉस 16 के घर में जब से सुम्बुल ने कदम रखा है, तभी से वो चर्चा में हैं. सुर्खियों में रहने की वजह शालीन पर उनका झुकाव, टीना की दोस्ती, पापा की समझाइश, सलमान की गाइडेंस या उनका फॉरएवर रोना. ऐसी कई बातें हैं, जिनके लिए सुम्बुल टॉक ऑफ द टाउन बनी रहती हैं. लेकिन फिलहाल सुम्बुल के लिए चर्चा और निकल पड़ी है. उनके अफेयर की...और इस बात को हवा उन्होंने खुद ही दी है.

ट्विटर पर इन दिनों सुम्बुल का एक वीडियो राउंड मार रहा है. ये वीडियो बिग बॉस के घर का ही है. जहां सुम्बुल मान्या, स्टैन और गोरी से बात करती दिख रही हैं. हालांकि वीडियो में मान्या और गोरी के फेस क्लियर नहीं दिख रहे हैं, लेकिन आवाज बिल्कुल साफ आ रही हैं. वहीं सुम्बुल भी बात करती अच्छे तरीके से दिखाई दे रही हैं. तीनों में घर के अंदर हो रहे लव अफेयर को लेकर बातचीत चल रही है.

वीडियो में शिव की एक्स-गर्लफ्रेंड को लेकर बात होती दिख रही है. जहां सुम्बुल कहती हैं, बात ये है कि जब आपका है कोई बाहर तो फिर क्यों घर के अंदर क्यों? इस पर मान्या पूछती हैं सुम्बुल से की आपका है कोई बाहर? इसके जवाब में सुम्बुल हां में सिर हिलाती हैं. मान्या चौंक कर वापस पूछती हैं- है? सुम्बुल वापस हां में सिर हिलाती हैं. फिर मान्या कहती हैं, इनका भी है भई. मतलब हम ही ऐसे हैं.

Here they were talking about Shiv ex-girlfriend

Sumbul : if you have anyone outside, why are you looking inside

Manaya asked her if there's anyone outside for her

