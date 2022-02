पॉपुलर कॉमेड‍ियन-एक्टर सुनील ग्रोवर की कुछ समय पहले हार्ट सर्जरी हुई है. कॉमेड‍ियन की सेहत से जुड़ी इस खबर ने उनके फैंस यहां तक क‍ि सेलेब्स को चौंका दिया था. हालांक‍ि बाद में खबर कंफर्म होने के बाद खुद सुनील ने ट्वीट कर अपनी र‍िकवरी की जानकारी दी थी. उनके ट्वीट पर टीवी एक्ट्रेस ह‍िना खान ने भी जवाब दिया. लेक‍िन ह‍िना ने जो रिप्लाई किया है वो लोगों को रास नहीं आया. सोशल मीड‍िया यूजर्स एक्ट्रेस से अपना ट्वीट डिलीट करने की मांग कर रहे हैं.

सुनील ने और ह‍िना ने क्या लिखा

सबसे पहले बता दें सुनील ने क्या लिखा था. कॉमेड‍ियन ने हमेशा की तरह अपने मजाक‍िया लहजे में लिखा 'भाई ट्रीटमेंट ठीक हो गया, मैं ठीक हो रहा हूं, आप सब की दुआओं के लिए, मैं आभारी हूं, ठोको ताली!'. उनके इस ट्वीट पर हिना खान ने लिखा 'जल्द ठीक हो जाएं पड़ोसी...मैं आ रही हूं ऊपर जल्दी...'

Get well soon neighbour.. Mai aarahi hoon oopar jaldiiiiiiii.. ❤️💐 https://t.co/EHvLRyOl9c