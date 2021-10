क्या रॉकी जायसवाल संग हिना खान का हुआ ब्रेकअप? वायरल हो रही एक्ट्रेस की यह पोस्ट

टीवी-बॉलीवुड एक्ट्रेस हिना खान इस समय सुर्खियों में आई हुई हैं. दरअसल, एक्ट्रेस की एक पोस्ट ट्विटर पर ट्रेंड कर रही है, जिसमें 'टाइम टू ब्रेकअप' लिखा हुआ है. एक्ट्रेस की इस पोस्ट को देख फैन्स कयास लगा रहे हैं कि कहीं उनका ब्रेकअप तो नहीं हो गया. बता दें कि पिछले कई सालों से हिना खान और रॉकी जायसवाल दोनों ही रिलेशनशिप में हैं. दोनों ने इस बात को कबूल किया है और कई बार इन्हें साथ रहते हुए भी स्पॉट किया गया है. रॉकी भी हिना खान के परिवार के साथ काफी घुलते-मिलते नजर आते रहे हैं.

वायरल हो रहे ट्वीट्स

सोशल मीडिया पर फैन्स लगातार ट्वीट कर एक्ट्रेस से पूछ रहे हैं कि उन्होंने कहीं यह पोस्ट इसलिए तो नहीं डाली, क्योंकि उनका ब्रेकअप हो गया है. एक फैन ने लिखा, "ओएमजी, मैं डरी हुई हूं हिना खान के लिए, क्योंकि वह ट्रेंड कर रही हैं और लगातार ट्वीट्स उनके ब्रेकअप को लेकर आ रहे हैं. यह क्या हो रहा है?" एक और फैन ने लिखा, "हिना खान आप दुखी मत हो. हम आपको इस तरह नहीं देख सकते. हम आपको सिर्फ खुश और हंसते हुए देखना चाहते हैं, क्या आप ठीक हैं?"

Omg i m sh!t scarred now HINA KHAN is trending and tweets are full of her breakup.... @eyehinakhan

yeh kya hora hai #HinaKhan pic.twitter.com/z4sDyEldCr — 𝕄𝕆𝕄𝕀ℕ𝔸 𝕂ℍ𝔸ℕ 💯 𝔽𝕠𝕝𝕝𝕠𝕨𝔹𝕒𝕔𝕜 (@momina_khan01) October 8, 2021

Don't be sad Hina Khan, we can't see you like this always be smile and happy, you are Okey ?

HINA KHANpic.twitter.com/tavjrTH5Rl — Janvi Patel 89💞❤ (@89_janvi) October 8, 2021

HINA KHAN WHAT HAPPENED TO HER NEW SONG OR BREAKUP 💔💔. He is also write MAY BE NOT RIGHT MATCH pic.twitter.com/AxV9BAiau4 — Indian News (@INDIANALLNEWS) October 8, 2021

HINA KHAN is posting her last story on insta!

What is wrong with her ? pic.twitter.com/4Swak426Jk — dilli_wali_dr❤️😍 Indian army stan❤️ (@Brownsk12) October 8, 2021

बात करें रिलेशनशिप की तो हिना खान, बॉयफ्रेंड रॉकी को काफी समय से डेट कर रही हैं. रॉकी 'बिग बॉस' में भी हिना को सपोर्ट करने पहुंचे थे. वहीं, हिना एक इंटरव्यू के दौरान यह भी बता चुकी हैं कि रॉकी को उनके माता-पिता भी खूब पसंद करते हैं. दोनों ही एक-दूसरे के परिवार से मिल चुके हैं.

मालूम हो कि हिना खान ने अपने करियर की शुरुआत टीवी शो 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की अक्षरा का किरदार निभाने से की थी. हिना के इस किरदार को दर्शकों का ढेर सारा प्यार मिला. हिना खान इंडस्ट्री में 12 साल पूरे कर चुकी हैं. हिना और रॉकी की मुलाकात शो के दौरान ही हुई थी. रॉकी शो के सुपरवाइजिंग प्रोड्यूसर थे. दोनों में नजदीकियां इस शो के दौरान ही बढ़ीं.