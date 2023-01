गुरमीत चौधरी-देबीना बनर्जी ने किया बेटी का नामकरण, नन्ही परी की झलक दिखा कर फैंस को दिया सरप्राइज

2022 गुरमीत चौधरी और देबीना बनर्जी के लिए काफी लकी साबित हुआ. देबीना और गुरमीत के घर एक नहीं, बल्कि दो बेटियों ने जन्म लिया. देबीना व्लॉग के जरिए लाइफ की हर छोटी-बड़ी अपडेट भी शेयर करती रहती हैं. कुछ दिन पहले ही उन्होंने वादा किया था कि वो जल्द ही फैंस से अपनी दूसरी बेटी को मिलवाएंगी. इसके साथ ही नाम भी बताएंगी. गुरमीत और देबीना ने अपना वादा पूरा किया. कपल ने अपनी दूसरी बेटी का चेहरा और नाम रिवील कर दिया है.

गुरमीत ने रिवील किया बेटी का नाम

देबीना बनर्जी ने 11 नवंबर 2022 को सी-सेक्शन डिलीवरी के जरिए दूसरी बेटी को जन्म दिया. वहीं अब गुरमीत चौधरी ने सोशल मीडिया पोस्ट शेयर कर बेटी के नाम का खुलासा किया है. तस्वीर में गुरमीत और देबीना अपनी नन्ही परी को हाथों में थामे हुए नजर आ रहे हैं. तस्वीर पर गुरमीत-देबीना की नन्ही परी का नाम भी लिखा नजर आ रहा है.

देबीना और गुरमीत ने दूसरी बेटी का नाम 'दिविशा' रखा है. इस नाम का मतलब समझाते हुए गुरमीत लिखते हैं, 'हमारी मैजिकल बेटी को 'दिविशा' के नाम से बुलाया जाएगा. जिसका मतलब है सभी देवियों की प्रमुख, देवी दुर्गा.' गुरमीत और देबीना की बेटी का नाम जानकर फैंस का दिल गदगद हो गया है. सभी फैंस देबीना और गुरमीत की लाडली पर प्यार बरसाते नजर आ रहे हैं. हालांकि, देबीना-गुरमीत से पहले बिपाशा बसु और करण सिंह ग्रोवर ने भी अपनी बेटी का नाम मां दुर्गा के नाम पर रखा है. बिपाशा और करण की बेटी का नाम देवी है.

Our Magical baby is named as

“Divisha” which means

Chief of all Goddess/Goddess Durga ✨🙏🏻❤️#DivishaChoudhary pic.twitter.com/VVCZNMPg0k