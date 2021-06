गर्लफ्रेंड दिशा ने पूछा दाढ़ी क्यों कटवाई, तो राहुल वैद्य बोले- उफ्फ दाढ़ी मेरी और दुनिया को तकलीफ

सिंगर राहुल वैद्य हाल ही में केपटाउन से वापस लौटे हैं. वहां वो रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी की शूटिंग कर रहे थे. अब मुंबई आने के बाद से वो चर्चा में बने हुए हैं. मंगलवार को उन्होंने ट्विटर पर Ask Me Anything सेशन में फैंस के कई सवालों के जवाब दिए. इस दौरान उनकी गर्लफ्रेंड दिशा परमार ने भी सवाल किया, जिसका राहुल ने एपिक जवाब दिया.

दिशा ने किया राहुल से ये सवाल

दिशा परमार ने ट्वीट कर पूछा- आपने दाढ़ी क्यों कटवाई, कोई विशेष कारण है? इस पर राहुल ने जवाब दिया- दिशा... दाढ़ी ही है फिर आ जाएगी. मैं अपने लुक में कुछ बदलाव चाहता था. मैं 20 साल का दिखना चाहता था. उफ्फ दाढ़ी मेरी और दुनिया को तकलीफ.



Disha .............. beard hi hai phir aa jayegi 😅 I wanted to a change in look. N I wanted to look 20 so ... ufff beard meri aur duniya ko takleef 😅🤪 https://t.co/yCHqcYTXAJ