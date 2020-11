एजाज को फराह का सपोर्ट, काम्या बोलीं- इतने बुजुर्ग हैं तो घर बैठें भगवान का नाम लें

बिग बॉस में इस हफ्ते फराह खान की अदालत लगी. जहां फराह ने कंटेस्टेंट्स को आईना दिखाया. उन्होंने कंटेस्टेंट्स से तीखे सवाल किए थे. इस खास सेगमेंट में फराह खान ने कई मौकों पर एजाज खान का सपोर्ट किया था. उम्र वाले कमेंट पर फराह ने एजाज का पक्ष लिया था.

अब बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट गौहर खान और काम्या पंजाबी ने इस पर अपना रिएक्शन दिया है. वे फराह खान से असहमत दिखीं. अदालत में फराह खान ने जैस्मिन भसीन, कविता कौशिक और बाकियों पर एजाज के सीनियर और उम्र में बड़े होने के नाते उन्हें इज्जत, सम्मान ना देने पर फटकार लगाई थी. फराह ने कहा था कि घर में ageism चल रहा है. फराह के इस कमेंट पर गौहर-काम्या ने रिएक्ट किया है.

फराह से सहमत नहीं काम्या-गौहर

गौहर खान ने ट्वीट कर लिखा- इज्जत कमाई जाती है ना कि इज्जत किसी को उनके सीनियर होने के चलते दी जाती है. मुझे खेद है कि जिस तरह कोई दूसरों से राउडी अंदाज में बात करते हैं. ऐसे में इज्जत की बात कहां से आती है? वहीं काम्या पंजाबी ने लिखा- माफ करें. उम्र? उम्र कहां से आ गई? ये एक गेम है. यहां बड़ा छोटा कहां से आया? भई इतने बुजुर्ग हैं तो घर बैठकर भगवान का नाम ले. इस प्रतियोगिता में उम्र की बातें बीच में ना लाएं. यहां सब कॉम्पिटिटर हैं एक दूसरे के बस.

Respect is earned n not given bcoz of someone’s seniority!!!! I’m sorry the way someone talks to others is condescending n rowdy !!!! Where’s the respect then ??????