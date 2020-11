बिग बॉस: एजाज को सपोर्ट करना फराह को पड़ा भारी, सोशल मीडिया पर हुईं ट्रोल

बिग बॉस 14 के सोमवार के एप‍िसोड में खास अदालत लगी. तीन सदस्यों वाले अदालत के इस पैनल में फराह खान जज बनीं. उम्मीद की जा रही थी कि शो में डायरेक्टर फराह खान के आने से सभी कंटेस्टेंट्स की बातों को सुना जाएगा, लेक‍िन शो ऑन एयर होने के बाद लगा कि यह अदालत सिर्फ एजाज खान को बचाने के लिए लगी है. फराह खान ने एजाज का काफी बचाव किया और उनके लिए घरवालों को फटकार भी लगाई. पर दर्शक भी कम नहीं हैं, सब देखते हैं. यूजर्स ने फराह के इस बर्ताव के लिए उन्हें जमकर ट्रोल कर दिया है.

अब तक जहां शो में एजाज खान के संयम व्यवहार की तारीफ की जा रही थी, अब इस अदालत के बाद यूजर्स उनके बारे में भी निगेट‍िव चर्चा करने लगे हैं. यूजर्स फराह से काफी नाराज हैं और कह रहे हैं कि इस शो को अब बिग बॉस 14 से बदलकर एजाज खान शो कर देना चाहिए क्योंकि बिग बॉस पूरी तरह से बायस्ड हैं.

What the shit is #FarahKhan is talking? #KavitaKaushik is bringing this topic again. Actually she started it and #PavitraPunia topic what Kavita told her to in red zone she did exactly what she told her.. Farah pointing wrong finger in #KavitaKaushik#BigBoss14 #BiggBoss2020 — SONAM LAMA (@itsmesonamlama) November 9, 2020

Basically today's episode was dedicated to #EijazKhan just to clean his image.And #FarahKhan asked everyone to apologise whoever fought with him. We should not waste our time than. Not interested in seeing all pre planned drama & #nepotism #BiggBoss #ColorsTV @BiggBoss @ColorsTV — Armaan Singh (@Being_Armaan) November 9, 2020

According to #FarahKhan janata is loving #Ejjaj .,,,,, LoL



Janata means.,, The Makers @ColorsTV — Swadesh Roy (@iam_scroy) November 10, 2020

The Biasnes of #BiggBoss & #FarahKhan

Lemme tell you a simple thing that #EijazKhan is a dumbass and not a great player at all !!! He plays sympathy card and that true — 𝐌𝐚𝐲𝐚 𝐅𝐞𝐫𝐧𝐚𝐧𝐝𝐞𝐳 • 🦂🎸 (@MayaFernandezX) November 10, 2020



इससे पहले वीकेंड का वार में सलमान खान ने भी एजाज का स्टैंड लेते हुए घरवालों की क्लास लगाई थी. उन्होंने पव‍ित्रा पुनिया और एजाज के बीच हुई लड़ाई का जिक्र करते हुए सभी घरवालों को खूब सूनाया था. सलमान ने कहा था कि जब एजाज के साथ ये सब कुछ हुआ तो किसी ने क्यों कुछ नहीं कहा. क्यों घरवालों ने पव‍ित्रा को जाकर नहीं समझाया.

#FarahKhan acting as a advocate of chicha



Disgusting this was the most boring ep ever koi #FarahKhan se pucho ab itna kyu pkaya #BB14 — TEAM Rahul Vaidya 💪❤️💣 (@Tm_RahulVaidya) November 9, 2020

Actually #FarahKhan came today not as a judge but as #EjazKhan 's personal lawyer to portray him a saint🤦‍♀️ #BB14 — D. (@duu_aaa) November 9, 2020

अदालत अभी खत्म नहीं हुई है. शो के अगले एपिसोड में यह साफ हो जाएगा कि फराह, एजाज का कितना बचाव करती हैं.