निक्की तंबोली के बहाने देवोलीना का शहनाज पर कमेंट! बताया मोस्ट इरिटेटिंग

बिग बॉस 14 के कई चेहरों को सीजन 13 के कंटेस्टेंट्स से कंपेयर किया जा रहा है. इनमें जो नाम सबसे आगे है वो निक्की तंबोली का है. साउथ इंडियन एक्ट्रेस को पहले दिन से शहनाज गिल की कॉपी कहा जा रहा है. अब एक्स कंटेस्टेंट देवीलीना ने निक्की पर कमेंट किया है. साथ ही अपने सीजन की एक कंटेस्टेंट पर तंज कसा है.

देवोलीना का शहनाज पर कमेंट!

देवोलीना ने ट्वीट में लिखा- निक्की तंबोली कॉपी कैट है जो कि मुझे बिग बॉस 13 के मोस्ट इरिटेटिंग कंटेस्टेंट की याद दिलाती है. उफफ.. हालांकि देवोलीना ने अपने ट्वीट में किसी का खुलकर नाम नहीं लिया है. लेकिन यूजर्स इसे शहनाज गिल पर कमेंट मान रहे हैं. देवीलीना के इस ट्वीट पर शहनाज गिल के फैंस भी भड़के हैं और नाराजगी जताई है. शहनाज गिल और देवोलीना की बिग बॉस 13 में नहीं पटी थी. शो खत्म होने के बाद भी दोनों के फैंस के बीच सोशल मीडिया वॉर छिड़ी थी.

Indeed #NikiTamboli is a copy cat and reminds me of the most iritating contestant of #BB13. Ufff🙇🏼‍♀️🤦🏼‍♀️ #BB14