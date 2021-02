जैस्मिन के ट्वीट डिलीट करने के दावे पर देवोलीना का जवाब, लिखा ये

एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्जी, बिग बॉस 14 से बाहर हो गई हैं. वो शो में एजाज खान की प्रॉक्सी बनकर गई थीं, रविवार को वो बेघर हो गईं. इसी के साथ एजाज खान फिनाले की रेस से बाहर हो गए. घर में देवोलीना हर मुद्दे पर अपनी राय रखती दिखीं. कंटेस्टेंट्स संग उनकी तीखी बहस भी हुई. अर्शी खान संग तो जबरदस्त लड़ाई हो गई थी.

वहीं शो में जब जैस्मिन अली की सपोर्टर बनकर गई तो उन्होंने देवोलीना को लेकर ये दावा किया था कि उन्होंने जैस्मिन के खिलाफ कई ट्वीट किए थे और बाद में डिलीट कर दिए थे. अब देवोलीना ने इस पर जवाबी ट्वीट किया है. हालांकि, उन्होंने डायरेक्टली किसी का नाम नहीं लिया है



देवोलीना ने किया ये ट्वीट

देवोलीना ने लिखा- जो भी मेरे ट्वीट्स को स्टॉक करता है, मैं उन लोगों को बताना चाहूंगी कि मैंने कभी मेरे ट्वीट्स और मैसेजेस डिलीट नहीं किए हैं. मेरी एक राय है और वो हमेशा रहेगी. मेरे सारे पुराने ट्वीट्स उपलब्ध हैं. कोई भी अगर देखना चाहे तो खुशी से स्क्रॉल कर सकता है.

Whoever stalks my tweets,i would really like to adress them that i never delete my tweets or messages.i have an opinion and it wud be there always..All my previous tweets are there.Anyone wud like to scroll down can happily do https://t.co/WqP0BW4BG6 Assured. 😇🙌🏻 https://t.co/ge1w5bWZYT