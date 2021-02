कपिल शर्मा बने बेटे के पिता, सोशल मीडिया पर लगा बधाइयों का तांता

कॉमेडियन कपिल शर्मा के घर खुशियों ने दस्कत दी है. कपिल फिर से पापा बन गए हैं. उनकी पत्नी गिन्नी ने बेटे को जन्म दिया है. कपिल ने सोमवार को इस खबर की जानकारी दी. कपिल ने ट्वीट कर बताया कि उनके घर बेटे का जन्म हुआ है. कपिल के ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर बधाइयों का तांता लग गया है. सभी को कपिल को फिर पापा बनने के लिए बधाइयां दे रहे हैं.

सोशल मीडिया पर कपिल को मिल रही बधाई

एक्टर सुनील शेट्टी, सुमोना चक्रवर्ती, क्रिकेटर सुरैश रैना और मिताली राज, एक्टर विकास कलंतरी, कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा, बैडमिंटन प्लेयर साइना नेहवाल जैसे स्टार्स ने कपिल को पापा बनने की खुशी में बधाइयां दी हैं. साथ ही बच्चे और मां के हेल्दी होने की कामना की है. कपिल के फैंस भी उन्हें बधाई दे रहे हैं. सभी कपिल को अपने-अपने अंदाज में विश कर रहे हैं.

Congratulations paji ! Lots of love to kid and bhabi Ji ❤️❤️❤️❤️🙏🙏

Supwr congratulations Kapil bhai. God Bless the family and the new entrant 🤗🤗