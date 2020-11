BB: लगातार रुबीना को टारगेट कर पक्षपात कर रहे सलमान? फैन्स ने जताई नाराजगी

बिग बस एक ऐसा रियलिटी शो है जहां पर हर तरह के कंटेस्टेंट आते हैं और अपने गेम से सभी को इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं. इस शो की खासियत ये भी है कि सभी कंटेस्टेंट की पर्सनॉलिटी काफी निखकर सामने आती है. ऐसे में दर्शक सभी को आसानी से जज कर पाते हैं. इस सीजन में एक्ट्रेस रुबीना दिलैक ने हर मुद्दे पर खुलकर अपने विचार रखे हैं. सबसे ज्यादा नोंक झोंक भी उनकी होती दिखी है. उन्होंने सलमान खान संग भी तू तू- मैं-मैं कर रखी है.

रुबीना का ये अंदाज घरवालों को पसंद नहीं आता है. सलमान खान भी उन्हें आईना दिखाने की कोशिश करते रहते हैं. ऐसा कहा जाता है कि रुबीना घर में खुद का ही एक बिग बॉस चला रही हैं. शनिवार के वीकेंड का वार एपिसोड में सलमान खान ने कई मौकों पर रुबीना पर निशाना साधा था. पहले जैस्मिन भसीन और निशांत मलकानी को उनका कठपुतली बता दिया गया, इसके बाद रुबीना के हिंसा वाले बयान पर भी उनकी क्लास लगाई.

रुबीना के समर्थन में फैन्स

लेकिन रुबीना काफी फेमस एक्ट्रेस हैं जिन्होंने टीवी की दुनिया पर अपना राज किया है. ऐसे में जब उन्हें घर में लगातार टारगेट किया जा रहा है, तो उनके लाखों फैन्स अब नाराज हो गए हैं. सलमान खान और बिग बॉस पर पक्षपात करने के आरोप लग रहे हैं. सोशल मीडिया पर रुबीना दिलैक के सभी फैन्स एकजुट हो गए हैं. एक यूजर लिखते हैं- मुझे यकीन नहीं होता कि सलमान खान कितना पक्षपात करते हैं.

हमेशा वे रुबीना को ही टारगेट करते रहते हैं. मैं तो ये शो बायकॉट करने जा रहा हूं. दूसरी यूजर लिखती हैं- मैं ये शो सिर्फ रुबीना की वजह से देख रही हूं. वीकेंड के वार पर हर बार मूड ऑफ हो जाता है. हर कोई रुबीना के पीछे पड़ा है. ऐसे और भी कई ट्वीट इस समय एक्ट्रेस के समर्थन में आते दिख रहे हैं. उन्हें शो का सबसे मजबूत कंटेस्टेंट बताया जा रहा है.

#WeekendKaVaar

I can't believe ,how salman is biased

Always targeting Rubina for no reason

In the matter of jashmin , how rubina is wrong

Now i m going to boycott this show #RubinaDilaik pic.twitter.com/cg4ybxxqvt — Khushboo Singh rajput (@Khushbo55754960) October 31, 2020

#RubinaDilaik is ONE WOMAN ARMY !



If Rubina speaks it irritates them&

If they speak in between it entertains them



If she puts her POV that show favours the footage then #BB14 makers have no right to DEGRADE her



If no one gives footage show will not work🥴 pic.twitter.com/yiDTbV9ujZ — ⚡ᴿᵘᵇⁱⁿᵃ ˢᵀᴬᴺ⚡❤ (@Rubinadilaik_14) October 31, 2020

#WeekendKaVaar

Is all about rubina rubina rubina



Rubina said this

Rubina said that



Blah blah blah



That means rubina is the queen of this show. @RubiDilaik keep going girl #RubinaDilaik — Sukhan (@sukhnsaini) October 31, 2020

Mai big boss sirf rubina ki wajah se dekh rhi hu weekend ke vaar pe har baar mood off ho raha hai aisa lag rha hai Mai dekhna band kr du mpl caller bhi big boss ka tha biased show tabadla karke mood off kr diya kya Rubina ke peeche padhe hai — Ahana Khan (@AhanaKh80023092) October 31, 2020

अब सोशल मीडिया की दुनिया में वे जरूर एक मजबूत कंटेस्टेंट हैं, लेकिन घर के अंदर वे रेड जोन में कैद हैं. उन पर भी एलिमिनेशन की तलवार लटक रही है. ऐसे में रुबीना को मिल रहा ये समर्थन वोटों में तब्दील हो पाता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी.