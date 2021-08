बिगबॉस OTT का 'फ्लॉप प्रीमियर', फैंस बोले- ये है सस्ता वाला शो

आखिरकार इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है और करण जौहर का शो बिगबॉस ओटीटी वूट पर ऑनलाइन स्ट्रीम कर रहा है. मगर पहले दिन ही शो की खिल्ली उड़ गई है. बिग बॉस ओटीटी को लेकर फैंस पहले जितने एक्साइटेड नजर आ रहे थे वे अब धीरे-धीरे शो को लेकर खफा नजर आ रहे हैं. वूट पर शो का प्रिमियर चल रहा है मगर शो की स्ट्रीमिंग काफी खराब है. शो रुक-रुक कर चल रहा है. ऐसे में खफा फैंस अपना गुस्सा निकाल रहे हैं.

लोगों ने कहा करण जौहर का सस्ता शो

सोशल मीडिया पर वूट और करण जौहर को लोग ट्रोल करते नजर आ रहे हैं. शो पहले तो टेक्निकल फॉल्ट के चलते बंद हो गया. बाद में शुरू भी हुआ तो रुक-रुक कर चल रहा है. शो के इस ग्रैंड प्रीमियर को शुरू हुए एक घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है मगर अभी भी शो की स्ट्रीमिंग बहुत पूअर है. शो में लगातार बफरिंग हो रही है. इसी वजह से वूट सेलेक्ट को ट्रोल किया जा रहा है.

#VootSelect is getting crashed every 5 mins for me. Samaj nahi aa raha, internet ka problem hai ki app ka. Can someone tell. #BiggBossOTT — Bhavna Agarwal (@tadfilmy) August 8, 2021

Yarr @BiggBoss bata do #BiggBossOTT dekho ya nahi

itne sare glitches 😒 on voot#RaqeshBapat — mickey (@Mic03key) August 8, 2021

Yaar @VootSelect @justvoot show lane se phele apna website sahi kar lena chahiye tha. Even after taking the subscriptions of it, AD aarahe hai and then so much of error, buffering, low quality of videos. Live nhi dekh sakte ham isse. Will have to watch later only. #BiggBossOTT — #BiggBoss_Tak👁️ (@BiggBoss_Tak) August 8, 2021

Me thinking not watching sasta bigboss of karan jokar 😴

Also me after sometime let me check out just small clip 😒🙃#BiggBossOTT #karanjoker — I am_what..i_am💫✨ (@chaxupatel5) August 8, 2021

Voot is spoiling the fun of #BiggBossOTT

Itna buffering 😑😑😑😑😑😑😑 — 🚜🌼🌻🌼🌻🚜 (@aslinaam_secret) August 8, 2021

कई सारे लोगों ने की शिकायत

एक शख्स ने लिखा- हर पांच मिनट में वूट सेलेक्ट हर 5 मिनट में क्रैश कर रहा. समझ नहीं आ रहा कि इंटरनेट का प्रॉब्लम है या एप का. कोई मुझे बताए. एक दूसरे शख्स ने लिखा- वूट बिग बॉस ओटीटी का फन खराब कर रहा है. इतना बफरिंग. एक अन्य शख्स ने लिखा कि उन्हें लग रहा है कि वे करण जौहर का सस्ता बिगबॉस देख रहे. इसके अलावा कई सारे लोग शिकायत कर रहे हैं कि शो लाने से पहले वेबसाइट और एप चेक कर लेनी चाहिए थी.

शो में शमिता शेट्टी

बता दें कि शो में इस बार प्रोमो में ही साफ कर दिया गया है कि कंटेंट में काफी बोल्डनेस परोसी जाएगी. ऐसे में फैंस की एक्साइटमेंट भी बढ़ी हुई है. मगर कोई भी फैन ये नहीं चाहेगा कि शो में इतनी ज्यादा बफरिंग हो. उम्मीद तो सबकी यही होगी कि ऐसा आगे रिपीट ना हो. इस बार शो में नेहा भसीन, शमिता शेट्टी और अक्षरा सिंह समेत कई सारे कंटेस्टेंट होंगे.