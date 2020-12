सिद्धार्थ शुक्ला ने बेवजह कर दी गरीब आदमी की पिटाई? वायरल हो रहा एक्टर का ये वीडियो

बिग बॉस फेम एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो रिकॉर्ड कर रहा शख्स सिद्धार्थ पर आरोप लगा रहा है कि उन्होंने किसी गरीब शख्स की बेवजह पिटाई की है और वह शराब पीकर गाड़ी चला रहे हैं. सिद्धार्थ सफाई में ये कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि पहले उस शख्स ने उन्हें चाकू दिखाया था. वीडियो में सिद्धार्थ शुक्ला वीडियो रिकॉर्ड कर रहे शख्स से वीडियो कैमरा छीनने की कोशिश करते भी दिखाई पड़ रहे हैं.

ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इसके आधार पर सिद्धार्थ पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने न सिर्फ शराब पीकर गाड़ी चलाई बल्कि एक गरीब शख्स को बेवजह पीटा भी. जानकारी के मुताबिक ये वीडियो सिद्धार्थ शुक्ला की मिडनाइड बर्थडे पार्टी के बाद का है. हालांकि इस बात की पुष्टि अब तक नहीं हुई है कि ये वीडियो असली है या नहीं. साथ ही इस मामले पर अभी तक सिद्धार्थ शुक्ला की ओर से भी कोई टिप्पणी नहीं आई है.

