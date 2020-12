BB14: राखी-अर्शी पर भड़के एक्स कंटेस्टेंट्स, विकास-काम्या ने सुनाई खरी-खोटी

बिग बॉस 14 के वीकेंड का वार में तमीज और बदतमीजी को लेकर सलमान खान ने सबकी क्लास लगाई. राखी सावंत और अर्शी खान को बदतमीजी से पेश आने और निक्की तंबोली के साथ गाली-गलौच करने को लेकर जमकर सुनाया गया. वहीं घर के बाहर भी शो के कंटेस्टेंट रह चुके जान कुमार सानू, विकास गुप्ता, काम्या पंजाबी और शार्दुल पंड‍ित ने भी राखी और अर्शी के इस व्यवहार के कारण उन्हें लताड़ा है.

विकास गुप्ता ने ट्वीट किया- जैसे ही मैंने घर छोड़ा मैंने कहा एक-दूसरे के लिए स्टैंड लें, अगर इसी तरह टॉर्चर चलता रहा जैसा कि निक्की तंबोली के साथ हो रहा है. ये इतना खराब है कि आप एपिसोड नहीं देख सकते. बिग बॉस 14 में सबके साथ क्या गलत है, क्यों ये दोषी को सही नहीं कर रहे हैं और निक्की के लिए खड़े क्यों नहीं हो रहे हैं.

As I left the house I had said please stand for each other if the torture goes like it’s happening to @nikkitamboli It is so bad that you can’t watch the episode. What is wrong with everyone in #BiggBoss14 why arnt they correcting the culprit ? & Standing up 4 Niki - #VikasGupta pic.twitter.com/DQV8h8QHTV